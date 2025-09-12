Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
Moussa Niakhaté lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL

  • par David Hernandez

    • En manque de rythme pour certains ou victimes de quelques pépins durant la semaine pour d’autres, l’OL sera au complet à Rennes. Paulo Fonseca a confirmé la présence de tout son groupe en Bretagne.

    Encore une fois, il y a eu des larges sourires et rires durant le quart d’heure d’entraînement ouvert à la presse ce vendredi matin à Décines. Sous le regard de Paulo Fonseca et de son staff, les joueurs de l’OL ont poursuivi leur préparation du match à Rennes dans la bonne humeur. Il faut dire qu’avec trois victoires en trois matchs, difficile de faire la fine bouche au moment de se projeter sur la quatrième journée de Ligue 1 dimanche soir (20h45).

    Pourtant, la trêve internationale a donné quelques sueurs froides à l’encadrement lyonnais. Notamment avec le retour prématuré de Moussa Niakhaté après un pépin au genou lors du premier match du Sénégal. Plus de peur que de mal puisque le défenseur central était présent à l’entraînement ce vendredi et tiendra sa place à Rennes. "Tous les joueurs sont prêts. Moussa Niakhaté est arrivé avec un petit problème, mais il a fait l’entrainement", a déclaré Paulo Fonseca en conférence de presse.

    Ghezzal remplaçant à Rennes

    Avec la présence du Sénégalais, c’est un problème en moins dans le secteur défensif qui se retrouve assez juste, particulièrement en défense centrale. Pour ce rendez-vous en Bretagne, l’OL sera donc au complet malgré quelques incertitudes durant la semaine. Absent de certaines séquences vidéo en début de semaine, Martin Satriano pourrait faire ses débuts avec l’OL dimanche. Ayant eu "un petit problème durant la semaine", l’Uruguayen est "aujourd’hui prêt pour l’équipe". De même que Rachid Ghezzal.

    Le Décinois, de retour dans son club formateur ces derniers jours, va connaitre un premier déplacement même s’il débutera sur le banc à Rennes. "Il est bien physiquement, il a besoin de faire plus d’entraînements, mais il est bien, il sera dans le groupe, il ne commencera pas à jouer, mais il est prêt à aider l’équipe." Même si la couleur est interdite entre Rhône et Saône, tous les voyants semblent au vert à l’OL.

    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant"

