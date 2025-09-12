Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi

Libre de tout contrat depuis son départ de Lille, Samuel Umtiti était de passage à Lyon ce vendredi. L’occasion pour le défenseur de saluer certains de ses anciens coéquipiers à l’OL.

Jeudi soir se tenait la présentation des maillots de l’OL Légendes. Au sein de l’association, certains grands noms récents du club lyonnais ont déjà pris leur licence, à l’image de Maxime Gonalons ou encore Clément Grenier. En sera-t-il de même pour Samuel Umtiti dans les semaines ou mois à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le futur footballistique du défenseur français est clairement incertain. Laissé libre par Lille à l’issue de son contrat fin juin, Umtiti n’a pas encore retrouvé de club, en raison notamment des interrogations sur son genou qui ne le laisse pas tranquille.

Retrouvailles avec Tolisso et Ghezzal

En attendant de trouver un nouveau point de chute, le champion du monde 2018 profite de son temps libre pour passer du bon temps dans sa ville natale. Ce vendredi, les supporters lyonnais présents devant le centre d’entraînement de l’OL ont eu la surprise de croiser l’ancien défenseur lyonnais. Rien à voir avec une future signature, mais une présence à des fins commerciales pour un tournage à Décines avec l’autorisation du club. L’occasion également pour Samuel Umtiti de saluer ses anciens coéquipiers toujours au club que sont Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal, mais aussi Maxime Gonalons également de passage au GOLTC en fin de matinée. Nostalgie quand tu nous tiens…