Actualités
Samuel Umtiti, défenseur de Lille
Samuel Umtiti, défenseur de Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Libre de tout contrat depuis son départ de Lille, Samuel Umtiti était de passage à Lyon ce vendredi. L’occasion pour le défenseur de saluer certains de ses anciens coéquipiers à l’OL.

    Jeudi soir se tenait la présentation des maillots de l’OL Légendes. Au sein de l’association, certains grands noms récents du club lyonnais ont déjà pris leur licence, à l’image de Maxime Gonalons ou encore Clément Grenier. En sera-t-il de même pour Samuel Umtiti dans les semaines ou mois à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le futur footballistique du défenseur français est clairement incertain. Laissé libre par Lille à l’issue de son contrat fin juin, Umtiti n’a pas encore retrouvé de club, en raison notamment des interrogations sur son genou qui ne le laisse pas tranquille.

    Retrouvailles avec Tolisso et Ghezzal

    En attendant de trouver un nouveau point de chute, le champion du monde 2018 profite de son temps libre pour passer du bon temps dans sa ville natale. Ce vendredi, les supporters lyonnais présents devant le centre d’entraînement de l’OL ont eu la surprise de croiser l’ancien défenseur lyonnais. Rien à voir avec une future signature, mais une présence à des fins commerciales pour un tournage à Décines avec l’autorisation du club. L’occasion également pour Samuel Umtiti de saluer ses anciens coéquipiers toujours au club que sont Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal, mais aussi Maxime Gonalons également de passage au GOLTC en fin de matinée. Nostalgie quand tu nous tiens…

    à lire également
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      Saumonons - ven 12 Sep 25 à 17 h 10

      Ça fait toujours plaisir de lire ce genre de nouvelles ! Je trouve qu'il y a tout de même un esprit familial à l'OL qui est très beau et très enviable. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les clubs !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 17:00
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 16:11
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 15:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 14:45
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut