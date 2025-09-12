Rennes au complet avant de recevoir l'OL

Certains internationaux rennais étaient incertains après la trêve. Ce vendredi, aucun ne manquait à l'appel à l'entraînement de Rennes, à deux jours de la venue de l'OL.

S'il pouvait y avoir encore quelques incertitudes quant à certains Rennais, le groupe sera finalement bien au complet. Après les forfaits en France Espoirs de Jérémy Jacquet (mollet), Djaoui Cissé (pied), Kader Meïté (cuisse), l'interrogation pouvait survenir. Mais ce vendredi à l'entraînement, Habib Beye pourra compter sur tous ses joueurs dimanche soir face à l'OL, comme avancé par Ouest-France qui confirme que Rennes sera au complet pour accueillir la bande de Paulo Fonseca.

Camara seul absent notable

Du moins presque totalement au complet. En effet, Mahdi Camara, suspendu deux matchs après sa faute contre Lorient lors de la deuxième journée, sera encore en tribune. Si cela reste plus gênant pour l'ancien Brestois, Habib Beye pourra compter sur son atout défensif Jérémy Jacquet. En instance de départ, Alemdar et Yildirim sont en Turquie, pour s’engager finalement avec Istanbul Basaksehir alors que Gotzepe tenait la corde.