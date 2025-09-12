Actualités
Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
Jérémy Jacquet, joueur de Rennes (@SRFC)

Rennes au complet avant de recevoir l'OL

  • par Antoine Lio

    • Certains internationaux rennais étaient incertains après la trêve. Ce vendredi, aucun ne manquait à l'appel à l'entraînement de Rennes, à deux jours de la venue de l'OL.

    S'il pouvait y avoir encore quelques incertitudes quant à certains Rennais, le groupe sera finalement bien au complet. Après les forfaits en France Espoirs de Jérémy Jacquet (mollet), Djaoui Cissé (pied), Kader Meïté (cuisse), l'interrogation pouvait survenir. Mais ce vendredi à l'entraînement, Habib Beye pourra compter sur tous ses joueurs dimanche soir face à l'OL, comme avancé par Ouest-France qui confirme que Rennes sera au complet pour accueillir la bande de Paulo Fonseca.

    Camara seul absent notable

    Du moins presque totalement au complet. En effet, Mahdi Camara, suspendu deux matchs après sa faute contre Lorient lors de la deuxième journée, sera encore en tribune. Si cela reste plus gênant pour l'ancien Brestois, Habib Beye pourra compter sur son atout défensif Jérémy Jacquet. En instance de départ, Alemdar et Yildirim sont en Turquie, pour s’engager finalement avec Istanbul Basaksehir alors que Gotzepe tenait la corde.

    à lire également
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes au complet avant de recevoir l'OL 17:00
    Samuel Umtiti, défenseur de Lille
    Visite de courtoisie pour Umtiti au GOLTC ce vendredi 16:11
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Niakhaté, Ghezzal et Satriano aptes pour Rennes - OL 15:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Fonseca (OL) : "Plus difficile de signer un attaquant maintenant" 14:45
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut