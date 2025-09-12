Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1, Rémy Descamps va encore enchaîner à Rennes, dimanche (20h45). S'il est conscient de la concurrence avec Dominik Greif, le gardien de l'OL savoure le moment présent.

Vous serez encore titulaire pour Rennes - OL. Est-ce une marque de confiance ou le fruit de votre travail ?

Rémy Descamps : Oui, bien sûr, je suis très content de pouvoir participer au match de dimanche. J'ai montré que j'avais les qualités, que j'étais capable de réussir à ce moment-là. Maintenant, c'est vraiment de continuer, de montrer à l'équipe et au coach que je peux continuer comme ça.

Le discours est assez clair de la part du coach ?

Oui, tout est clair. Je joue ma carte à fond, je suis quelqu'un d'ambitieux aussi et de respectueux. Je sais que Dominik (Greif) est là aussi pour aider l'équipe. Je donne tout pour l'équipe et aujourd'hui ça fonctionne très bien, je suis très content.

"Il faut savoir être patient à ce poste"

Il y a eu de l'incertitude cet été sur le poste de gardien. Comment vit-on ça de l'intérieur ? Est-ce que ça vous a boosté ?

Oui, bien sûr, après, on ne sait jamais comment les étés peuvent se passer. On a tous chacun de nos ambitions personnelles. En rôle numéro 2 l'année dernière, Lucas, avec qui ça s'est bien passé, a très bien joué. Je n'avais pas grand-chose à manger. Cette année, je savais que j'avais une carte à jouer dans ce début de saison. Comme il y a eu l'arrivée d'un nouveau gardien, c'était à moi de donner satisfaction et de donner le meilleur de moi-même. Je l'ai fait, aujourd'hui, je suis récompensé, je suis très fier de ça.

Quelle est la difficulté principale de passer d'un rôle de numéro 2 assumé à un rôle potentiel de numéro 1 ?

Vous savez, je ne connais aucun gardien qui veut être numéro 2 toute sa carrière. Tous les gardiens ont envie de jouer. Le numéro 4, les jeunes aussi. Forcément, après, on sait qu'il faut être patient. Chacun a sa chance à un moment donné. Maintenant, il faut être patient. Je l'ai cette année à l'âge de 29 ans. Peut-être qu'il y a d'autres gardiens qui l'ont à l'âge de 18 ans. Mais ce qu'il faut, c'est savoir garder ce travail-là, cette régularité-là tous les jours pour pouvoir performer le jour où on fait l'appel à nous.

"Pas sûr d'être encore là si Perri était resté"

On répète souvent qu'il faut une hiérarchie claire chez les gardiens. Ça n'est pas vraiment le cas là, puisqu'il n'y a pas de numéro 1 vraiment défini. Comment on gère ça ?

Je ne sais pas non plus, au match d'après, si j'aurai une nouvelle opportunité. Je ne me pose pas forcément ces questions-là. J'ai attendu depuis très longtemps ce moment-là, à moi de croquer dans la pomme directement et de prendre tout ce qu'on me donne. Si je joue bien, je sais que je continuerai. Si l'équipe est contente et qu'on continue de ne pas prendre de buts et de faire des bons matchs, j'espère continuer. Donc voilà, c'est l'objectif que je me donne. Je ne me fixe pas d'objectif pour l'instant sur le long terme. J'ai de l'ambition, mais je profite du moment présent. J'ai toujours envie de jouer et de faire bien mieux. Et après, ce sera le coach qui décide, sans problème.

Si Lucas Perri était resté à Lyon, vous seriez toujours là ?

Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je suis là.