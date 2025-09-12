Actualités
Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
Rémy Descamps lors d’Hoffenheim – OL (Photo by ADAM PRETTY / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne"

  • par David Hernandez

    • Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1, Rémy Descamps va encore enchaîner à Rennes, dimanche (20h45). S'il est conscient de la concurrence avec Dominik Greif, le gardien de l'OL savoure le moment présent.

    Vous serez encore titulaire pour Rennes - OL. Est-ce une marque de confiance ou le fruit de votre travail ?

    Rémy Descamps : Oui, bien sûr, je suis très content de pouvoir participer au match de dimanche. J'ai montré que j'avais les qualités, que j'étais capable de réussir à ce moment-là. Maintenant, c'est vraiment de continuer, de montrer à l'équipe et au coach que je peux continuer comme ça. 

    Le discours est assez clair de la part du coach ?

    Oui, tout est clair. Je joue ma carte à fond, je suis quelqu'un d'ambitieux aussi et de respectueux. Je sais que Dominik (Greif) est là aussi pour aider l'équipe. Je donne tout pour l'équipe et aujourd'hui ça fonctionne très bien, je suis très content.

    "Il faut savoir être patient à ce poste"

    Il y a eu de l'incertitude cet été sur le poste de gardien. Comment vit-on ça de l'intérieur ? Est-ce que ça vous a boosté ?

    Oui, bien sûr, après, on ne sait jamais comment les étés peuvent se passer. On a tous chacun de nos ambitions personnelles. En rôle numéro 2 l'année dernière, Lucas, avec qui ça s'est bien passé, a très bien joué. Je n'avais pas grand-chose à manger. Cette année, je savais que j'avais une carte à jouer dans ce début de saison. Comme il y a eu l'arrivée d'un nouveau gardien, c'était à moi de donner satisfaction et de donner le meilleur de moi-même. Je l'ai fait, aujourd'hui, je suis récompensé, je suis très fier de ça.

    Quelle est la difficulté principale de passer d'un rôle de numéro 2 assumé à un rôle potentiel de numéro 1 ?

    Vous savez, je ne connais aucun gardien qui veut être numéro 2 toute sa carrière. Tous les gardiens ont envie de jouer. Le numéro 4, les jeunes aussi. Forcément, après, on sait qu'il faut être patient. Chacun a sa chance à un moment donné. Maintenant, il faut être patient. Je l'ai cette année à l'âge de 29 ans. Peut-être qu'il y a d'autres gardiens qui l'ont à l'âge de 18 ans. Mais ce qu'il faut, c'est savoir garder ce travail-là, cette régularité-là tous les jours pour pouvoir performer le jour où on fait l'appel à nous.

    "Pas sûr d'être encore là si Perri était resté"

    On répète souvent qu'il faut une hiérarchie claire chez les gardiens. Ça n'est pas vraiment le cas là, puisqu'il n'y a pas de numéro 1 vraiment défini. Comment on gère ça ?

    Je ne sais pas non plus, au match d'après, si j'aurai une nouvelle opportunité. Je ne me pose pas forcément ces questions-là. J'ai attendu depuis très longtemps ce moment-là, à moi de croquer dans la pomme directement et de prendre tout ce qu'on me donne. Si je joue bien, je sais que je continuerai. Si l'équipe est contente et qu'on continue de ne pas prendre de buts et de faire des bons matchs, j'espère continuer. Donc voilà, c'est l'objectif que je me donne. Je ne me fixe pas d'objectif pour l'instant sur le long terme. J'ai de l'ambition, mais je profite du moment présent. J'ai toujours envie de jouer et de faire bien mieux. Et après, ce sera le coach qui décide, sans problème.

    Si Lucas Perri était resté à Lyon, vous seriez toujours là ?

    Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je suis là.

    à lire également
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11/09/25
    Santiago Cucci, nouveau président exécutif de l'OL
    Santiano Cucci (ex-OL) en passe de racheter l'Aviron Bayonnais FC 11/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Un bilan historique défavorable à l'OL en Bretagne 11/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi 10/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut