Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL

Titulaire lors de toute la préparation et lors des trois premiers matchs de Ligue 1, Rémy Descamps va poursuivre dans le but. Paulo Fonseca a confirmé sa titularisation pour Rennes - OL, dimanche (20h45).
La trêve internationale n'a pas eu raison de la bonne dynamique de Rémy Descamps. Titulaire durant toute la préparation estivale suite au départ de Lucas Perri, le gardien avait disputé les trois premiers matchs de Ligue 1. Avec brio. Toutefois, les deux semaines de trêve laissaient à penser que Paulo Fonseca lancerait enfin Dominik Greif dans le grand bain face à Rennes, dimanche soir (20h45). Le Slovaque a eu le temps de se familiariser avec la philosophie de l'OL et notamment l'importance du jeu au pied du gardien. Pas suffisant pour gagner ses galons de titulaire pour la 4e journée de Ligue 1 en Bretagne. "Je dois être honnête avec l'équipe, avec les joueurs. Je pense qu'on a très bien fait, qu'on a très bien commencé, qu'on a défendu très bien. Rémy (Descamps) va continuer à Rennes. Je n'ai pas de numéro 1".
"Greif a compris la situation"
Recruté pour quatre millions d'euros, Dominik Greif va devoir prendre son mal en patience pour faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Néanmoins, Fonseca assure que l'ancien de Majorque "est prêt". Ce ne sera pas à Rennes, peut-être pas face à Angers. Mais qui sait avec l'arrivée de la Ligue Europa. "J'ai parlé avec Dominik cette semaine. Il est très bien, il a très bien progressé. J'ai parlé avec lui, il est un grand professionnel, il a compris la situation. Mais maintenant, on va enchaîner beaucoup de matchs et nous avons l'opportunité aussi de commencer à jouer avec Dominik." Si la situation semble claire en interne, laisser planer le doute sur la hiérarchie a parfois ses inconvénients.
Descamps ne démérite pas vu son début de saison.
Après à voir sur la durée.🧐
Le management "à la lyonnaise" n'évolue pas beaucoup et m'étonnera toujours.
Aujourd'hui on attend que Descamps encaisse enfin un but pour que le gardien acheté pour être numéro 1 puisse jouer alors qu'avant on attendait que Lopes fasse enfin une clean sheet pour justifier le fait que le gardien acheté pour être numéro 1 ne joue pas...
J'ai tellement ri en lisant ton commentaire fuchan
C'est tellement vrai 😀
tacle glissé a hauteur du genou pour Lopes !
Ça va mal finir cette histoire
Le poste de gardien est spécifique
Rappelez vous le psg
Bref si decamp est numéro 1 aucun soucis
Mais alors pourquoi avoir fait venir ce gardien sachant qu’on a déjà gaspillé 8 milions d’euros dans un gardien fantôme
Franchement ils se rendent pas compte de la débilité
On a pas un sous
On a pas de défenseur remplaçant
Ils nous manque un 9 titulaire et un ailier
Mais ils ont mis 5 millions dans un gardien remplaçant
Je suis dessolé si il est prêt tu le met et puis c’est tout
Ou ben tu as fait la bourde du siècle
Beaucoup de supporters ici on milite pour faire promouvoir les gardiens qu’on avait déjà
Chacuns défendant son gardien préféré
Mais je le répète beaoucp l’ont dis
C'est clair que pour l'instant ça ressemble à une bourde.
pas grave si l'équipe reste solide défensivement , c'est toujours mieux d'avoir deux gardiens de même niveau , plutot qu'un deux qui soit très en dessous ; il va y avoir beaucoup de matchs cette saison et en coupe d'europe notamment .
J'espère que Fonseca ne nous fait pas une nouvelle AKOUAKOU , que c'est juste par superstition
Et bien moi je félicite Fonseca , il porte ses cojones .
Oui le club a recruté pour remplacer Perri , oui ils ne pensaient pas que Descamps ferait l'affaire , mais oui ce dernier a su saisir sa chance et l'équipe est sur une très belle dynamique défensive en ne prenant aucun but et il est logique que le coach n'ait pas envie de toucher a cet équilibre fragile , surtout dans un match à Rennes , périlleux .
Descamps apporte des certitudes pour ce match et il ne veut pas prendre de risques , je plussoie totalement .
Greif aura des opportunités de jouer , peut être dès le prochain match à domicile , pas d'affolement .
Il n'a pas de numéro 1 , c'est une situation inédite car il faudrait que Greif montre une nette supériorité pour prendre la place , aujourd'hui ce n'est sans doute pas le cas , donc il n'y a rien à redire , c'est du bon sens simplement .
Quelle connerie d'avoir acheté Dominík.