Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL

Titulaire lors de toute la préparation et lors des trois premiers matchs de Ligue 1, Rémy Descamps va poursuivre dans le but. Paulo Fonseca a confirmé sa titularisation pour Rennes - OL, dimanche (20h45).

La trêve internationale n'a pas eu raison de la bonne dynamique de Rémy Descamps. Titulaire durant toute la préparation estivale suite au départ de Lucas Perri, le gardien avait disputé les trois premiers matchs de Ligue 1. Avec brio. Toutefois, les deux semaines de trêve laissaient à penser que Paulo Fonseca lancerait enfin Dominik Greif dans le grand bain face à Rennes, dimanche soir (20h45). Le Slovaque a eu le temps de se familiariser avec la philosophie de l'OL et notamment l'importance du jeu au pied du gardien. Pas suffisant pour gagner ses galons de titulaire pour la 4e journée de Ligue 1 en Bretagne. "Je dois être honnête avec l'équipe, avec les joueurs. Je pense qu'on a très bien fait, qu'on a très bien commencé, qu'on a défendu très bien. Rémy (Descamps) va continuer à Rennes. Je n'ai pas de numéro 1".

"Greif a compris la situation"

Recruté pour quatre millions d'euros, Dominik Greif va devoir prendre son mal en patience pour faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Néanmoins, Fonseca assure que l'ancien de Majorque "est prêt". Ce ne sera pas à Rennes, peut-être pas face à Angers. Mais qui sait avec l'arrivée de la Ligue Europa. "J'ai parlé avec Dominik cette semaine. Il est très bien, il a très bien progressé. J'ai parlé avec lui, il est un grand professionnel, il a compris la situation. Mais maintenant, on va enchaîner beaucoup de matchs et nous avons l'opportunité aussi de commencer à jouer avec Dominik." Si la situation semble claire en interne, laisser planer le doute sur la hiérarchie a parfois ses inconvénients.