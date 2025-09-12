Actualités
Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Titulaire lors de toute la préparation et lors des trois premiers matchs de Ligue 1, Rémy Descamps va poursuivre dans le but. Paulo Fonseca a confirmé sa titularisation pour Rennes - OL, dimanche (20h45).

    La trêve internationale n'a pas eu raison de la bonne dynamique de Rémy Descamps. Titulaire durant toute la préparation estivale suite au départ de Lucas Perri, le gardien avait disputé les trois premiers matchs de Ligue 1. Avec brio. Toutefois, les deux semaines de trêve laissaient à penser que Paulo Fonseca lancerait enfin Dominik Greif dans le grand bain face à Rennes, dimanche soir (20h45). Le Slovaque a eu le temps de se familiariser avec la philosophie de l'OL et notamment l'importance du jeu au pied du gardien. Pas suffisant pour gagner ses galons de titulaire pour la 4e journée de Ligue 1 en Bretagne. "Je dois être honnête avec l'équipe, avec les joueurs. Je pense qu'on a très bien fait, qu'on a très bien commencé, qu'on a défendu très bien. Rémy (Descamps) va continuer à Rennes. Je n'ai pas de numéro 1".

    "Greif a compris la situation"

    Recruté pour quatre millions d'euros, Dominik Greif va devoir prendre son mal en patience pour faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Néanmoins, Fonseca assure que l'ancien de Majorque "est prêt". Ce ne sera pas à Rennes, peut-être pas face à Angers. Mais qui sait avec l'arrivée de la Ligue Europa. "J'ai parlé avec Dominik cette semaine. Il est très bien, il a très bien progressé. J'ai parlé avec lui, il est un grand professionnel, il a compris la situation. Mais maintenant, on va enchaîner beaucoup de matchs et nous avons l'opportunité aussi de commencer à jouer avec Dominik." Si la situation semble claire en interne, laisser planer le doute sur la hiérarchie a parfois ses inconvénients.

    https://twitter.com/oetl/status/1966452154610131217
    à lire également
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne"
    10 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - ven 12 Sep 25 à 13 h 21

      Descamps ne démérite pas vu son début de saison.

      Après à voir sur la durée.🧐

      Signaler
    2. Avatar
      fuchan69 - ven 12 Sep 25 à 13 h 43

      Le management "à la lyonnaise" n'évolue pas beaucoup et m'étonnera toujours.
      Aujourd'hui on attend que Descamps encaisse enfin un but pour que le gardien acheté pour être numéro 1 puisse jouer alors qu'avant on attendait que Lopes fasse enfin une clean sheet pour justifier le fait que le gardien acheté pour être numéro 1 ne joue pas...

      Signaler
      1. Groot
        Groot - ven 12 Sep 25 à 14 h 24

        J'ai tellement ri en lisant ton commentaire fuchan
        C'est tellement vrai 😀

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - ven 12 Sep 25 à 14 h 27

        tacle glissé a hauteur du genou pour Lopes !

        Signaler
    3. Avatar
      Olreal - ven 12 Sep 25 à 14 h 08

      Ça va mal finir cette histoire
      Le poste de gardien est spécifique
      Rappelez vous le psg
      Bref si decamp est numéro 1 aucun soucis
      Mais alors pourquoi avoir fait venir ce gardien sachant qu’on a déjà gaspillé 8 milions d’euros dans un gardien fantôme
      Franchement ils se rendent pas compte de la débilité
      On a pas un sous
      On a pas de défenseur remplaçant
      Ils nous manque un 9 titulaire et un ailier
      Mais ils ont mis 5 millions dans un gardien remplaçant
      Je suis dessolé si il est prêt tu le met et puis c’est tout
      Ou ben tu as fait la bourde du siècle
      Beaucoup de supporters ici on milite pour faire promouvoir les gardiens qu’on avait déjà
      Chacuns défendant son gardien préféré
      Mais je le répète beaoucp l’ont dis

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 12 Sep 25 à 14 h 18

        C'est clair que pour l'instant ça ressemble à une bourde.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - ven 12 Sep 25 à 14 h 26

          pas grave si l'équipe reste solide défensivement , c'est toujours mieux d'avoir deux gardiens de même niveau , plutot qu'un deux qui soit très en dessous ; il va y avoir beaucoup de matchs cette saison et en coupe d'europe notamment .

        2. Avatar
          KIM K - ven 12 Sep 25 à 14 h 27

          J'espère que Fonseca ne nous fait pas une nouvelle AKOUAKOU , que c'est juste par superstition

    4. Juni38
      Juni38 - ven 12 Sep 25 à 14 h 23

      Et bien moi je félicite Fonseca , il porte ses cojones .

      Oui le club a recruté pour remplacer Perri , oui ils ne pensaient pas que Descamps ferait l'affaire , mais oui ce dernier a su saisir sa chance et l'équipe est sur une très belle dynamique défensive en ne prenant aucun but et il est logique que le coach n'ait pas envie de toucher a cet équilibre fragile , surtout dans un match à Rennes , périlleux .
      Descamps apporte des certitudes pour ce match et il ne veut pas prendre de risques , je plussoie totalement .
      Greif aura des opportunités de jouer , peut être dès le prochain match à domicile , pas d'affolement .
      Il n'a pas de numéro 1 , c'est une situation inédite car il faudrait que Greif montre une nette supériorité pour prendre la place , aujourd'hui ce n'est sans doute pas le cas , donc il n'y a rien à redire , c'est du bon sens simplement .

      Signaler
    5. Toitoi
      Toitoi - ven 12 Sep 25 à 14 h 31

      Quelle connerie d'avoir acheté Dominík.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    Descamps (OL) : "Croquer à pleines dents la chance qu'on me donne" 14:00
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Fonseca confirme Descamps pour Rennes - OL 13:08
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté bien présent à l’entraînement avant Rennes - OL 11:48
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    "Le plus dur est passé"… De l’optimisme à venir à l’OL ? 11:00
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ? 10:15
    Martin Satriano à l'OL
    Mercato : l’OL toujours en quête d’un 9 mais… 09:30
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Rennes - OL : Tagliafico, ou Abner, qui occupera le couloir gauche ? 08:45
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    OL - Mercato : Gerlinger s'explique sur les dossiers Mikautadze et Fofana 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs d'OL Légendes présentent leurs nouveaux maillots
    L'association OL Légendes a dévoilé ses nouveaux maillots 07:29
    Romain Faivre lors de Brest - OL
    Mercato : Romain Faivre (ex-OL) rejoint en prêt Al Taawoun 11/09/25
    Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG - OL
    Selma Bacha veut "marquer l'histoire" avec l'OL Lyonnes 11/09/25
    OL Académie
    OL Lyonnes : les U19 et la réserve poursuivent le championnat 11/09/25
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL, Lille, Monaco...qui a le plus de chance de détrôner le PSG ? 11/09/25
    Mahdi Camara lors de Rennes - OM
    Contre l'OL, Rennes veut lancer sa saison 11/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 11/09/25
    Santiago Cucci, nouveau président exécutif de l'OL
    Santiano Cucci (ex-OL) en passe de racheter l'Aviron Bayonnais FC 11/09/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Un bilan historique défavorable à l'OL en Bretagne 11/09/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve fait son entrée en Challenge Espoirs vendredi 10/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut