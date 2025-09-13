OL : Fonseca voit en partie le bout du tunnel à Rennes

Suspendu en mars dernier, Paulo Fonseca va vivre son dernier match loin des vestiaires de l’OL ce dimanche à Rennes (20h45). Une dernière frustration avant de retrouver une partie de son travail de coach.

Ce dimanche, comme c’est le cas depuis la mi-mars, il va prendre place aux côtés des analystes vidéo et de son adjoint Nelson Duarte dans les tribunes du Roazhon Park. Cette vision en hauteur, Paulo Fonseca va devoir la subir jusqu’au 30 novembre prochain, mais ce déplacement en Bretagne représente une bascule importante dans la suspension du Portugais. Interdit de vestiaire jusqu’au 15 septembre à minuit, le coach pourra de nouveau faire son discours d’avant-match vendredi prochain à Décines contre Angers.

Le match de la 4e journée à Rennes représente ainsi son dernier loin de l’odeur spéciale que peut représenter un vestiaire dans le football. Après Rennes, Fonseca ne retrouve pas totalement son costume d’entraîneur, mais pouvoir reparler à ses joueurs durant un match est déjà une belle avancée. "Cela change beaucoup de pouvoir revenir dans le vestiaire, car c'est totalement différent. J'aime beaucoup parler avec les joueurs juste avant le match ou à la mi-temps. Actuellement, je ne peux m'entretenir avec eux qu'à l'hôtel et il ne m'est pas possible de leur parler individuellement avant la rencontre."

"Un gros travail réalisé par le club"

Ce sera encore le cas ce dimanche, mais Paulo Fonseca pourra une nouvelle fois compter sur le travail de ses adjoints pour faire passer un maximum d’informations aux coéquipiers de Corentin Tolisso. Le coach a d'ailleurs souligné le rôle de Jorge Maciel et autre Paulo Ferreira avec "grand travail réalisé par tout le club pour s'organiser au mieux" vendredi en conférence de presse. Encore frustré pendant 90 minutes, Paulo Fonseca entrevoit le bout du tunnel. Avec une certaine impatience, même s’il faudra patienter encore trois mois pour redevenir à plein temps le 34e entraîneur de l’histoire de l’OL. Et ainsi laisser définitivement ce mauvais épisode derrière lui.