OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps

Vainqueur de son cinquième match en six journées, l’OL ne fléchit pas depuis un mois et demi. Le club lyonnais n’avait plus réussi 15 points ou plus sur 18 possibles depuis 2008-2009.

L’OL superforme-t-il depuis le début de la saison ? C’est un peu la question que tout le monde se pose depuis le lancement de la Ligue 1 à Lens mi-août. Avec une deuxième place à égalité avec le PSG, le club lyonnais surprend tout son monde. Avec Lens, l’OM, Rennes ou encore Lille dimanche, le calendrier était loin d’être simple. Seulement, cette équipe ne cesse de surprendre même si tout le monde sait que tout ne tient qu’à un fil. La prestation collective à Pierre Mauroy l’a d’ailleurs rappelé, le groupe de Paulo Fonseca doit encore s’améliorer notamment offensivement car il ne pourra tenir la saison avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes.

La fin du règne il y a 17 ans

Pour l’instant, l’OL prend ce qu’il y a à prendre et cela reste presque inespéré après le début d’été que l’on connaît. En affichant 15 points à leur compteur, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont loin des deux derniers débuts de saison catastrophiques. Ils sont tout en haut et tant mieux. D’ailleurs, cela fait bien longtemps que l’OL n’avait pas connu un tel démarrage. Il fallait remonter à 2008-2009 pour voir le club signer cinq victoires en six matchs.

Les hommes de Claude Puel, qui sortaient de sept titres de suite, y avaient un nul quand ceux de Paulo Fonseca ont mordu la poussière à Rennes. Il y a dix-sept ans, cela avait permis de finir troisième même si cela signifiait la fin du règne. De nos jours, les supporters se contenteraient largement d’une place sur le podium.