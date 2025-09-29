Actualités
Lyon’s players line up ahead of the French L1 football match between Lille LOSC and Olympique Lyonnais (OL) at the Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d’Ascq, northern France, on September 28, 2025. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de son cinquième match en six journées, l’OL ne fléchit pas depuis un mois et demi. Le club lyonnais n’avait plus réussi 15 points ou plus sur 18 possibles depuis 2008-2009.

    L’OL superforme-t-il depuis le début de la saison ? C’est un peu la question que tout le monde se pose depuis le lancement de la Ligue 1 à Lens mi-août. Avec une deuxième place à égalité avec le PSG, le club lyonnais surprend tout son monde. Avec Lens, l’OM, Rennes ou encore Lille dimanche, le calendrier était loin d’être simple. Seulement, cette équipe ne cesse de surprendre même si tout le monde sait que tout ne tient qu’à un fil. La prestation collective à Pierre Mauroy l’a d’ailleurs rappelé, le groupe de Paulo Fonseca doit encore s’améliorer notamment offensivement car il ne pourra tenir la saison avec seulement deux tirs cadrés en 90 minutes.

    La fin du règne il y a 17 ans

    Pour l’instant, l’OL prend ce qu’il y a à prendre et cela reste presque inespéré après le début d’été que l’on connaît. En affichant 15 points à leur compteur, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont loin des deux derniers débuts de saison catastrophiques. Ils sont tout en haut et tant mieux. D’ailleurs, cela fait bien longtemps que l’OL n’avait pas connu un tel démarrage. Il fallait remonter à 2008-2009 pour voir le club signer cinq victoires en six matchs.

    Les hommes de Claude Puel, qui sortaient de sept titres de suite, y avaient un nul quand ceux de Paulo Fonseca ont mordu la poussière à Rennes. Il y a dix-sept ans, cela avait permis de finir troisième même si cela signifiait la fin du règne. De nos jours, les supporters se contenteraient largement d’une place sur le podium.

    à lire également
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps 16:00
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end 15:10
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1 14:20
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Avant de se frotter à l’OL, Salzbourg retrouve la victoire 13:30
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC 12:40
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché 11:50
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 11:00
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 09:30
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum 08:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG 07:30
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux" 28/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 28/09/25
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1) 28/09/25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 28/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 28/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 28/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut