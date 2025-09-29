Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe

Ayant subi pendant de très longues minutes à Lille dimanche, l’OL a plié, mais n’a pas rompu face au LOSC. Les Lyonnais se sont encore rassurés défensivement, même si Dominik Greif a réalisé quelques beaux exploits.

Dans ce début de saison quasi parfait, il y a forcément des choses à redire à l’OL. Pourtant, le ciel est plus que dégagé avec ces quinze points pris sur dix-huit possibles. La formation lyonnaise caracole en tête de la Ligue 1, seulement devancée par le PSG au goal-average. Mais, comme on a pu le dire, tout n’est pas parfait et heureusement, vu le début d’été subi par le club. Sur le terrain, l’OL a clairement une marge de progression à faire dans le secteur offensif avec cette nouvelle victoire 1-0 obtenue après n’avoir tiré que cinq fois au but. Paulo Fonseca et son staff sont conscients de cette avancée à réaliser, mais ont la chance de pouvoir compter sur une défense solide.

Greif a mis tout le monde d'accord

Cela évite de devoir courir deux lièvres à la fois et donc de se concentrer uniquement sur l’aspect offensif. Car, derrière, tout roule depuis le début de la saison pour l’OL. À l’image du renouveau de Moussa Niakhaté, la défense s’est métamorphosée avec un nouveau clean-sheet. Le cinquième en six matchs, une performance que les Lyonnais sont les seuls à avoir réalisée dans ce début de saison. Aucune formation du Big 5 et même des deuxièmes divisions de ces championnats n’a réalisé cet exploit. Et pour le coup, Dominik Greif n’y est pas étranger. Lancé dans le onze suite à la blessure de Rémy Descamps, le Slovaque a rapidement mis les choses au clair. Trois matchs ont suivi et chaque sortie a eu le théâtre de très gros arrêts, à l’image de ces parades au stade Pierre Mauroy.