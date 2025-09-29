Actualités
Dominik Greif lors de Lille - OL.
Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Ayant subi pendant de très longues minutes à Lille dimanche, l’OL a plié, mais n’a pas rompu face au LOSC. Les Lyonnais se sont encore rassurés défensivement, même si Dominik Greif a réalisé quelques beaux exploits.

    Dans ce début de saison quasi parfait, il y a forcément des choses à redire à l’OL. Pourtant, le ciel est plus que dégagé avec ces quinze points pris sur dix-huit possibles. La formation lyonnaise caracole en tête de la Ligue 1, seulement devancée par le PSG au goal-average. Mais, comme on a pu le dire, tout n’est pas parfait et heureusement, vu le début d’été subi par le club. Sur le terrain, l’OL a clairement une marge de progression à faire dans le secteur offensif avec cette nouvelle victoire 1-0 obtenue après n’avoir tiré que cinq fois au but. Paulo Fonseca et son staff sont conscients de cette avancée à réaliser, mais ont la chance de pouvoir compter sur une défense solide.

    Greif a mis tout le monde d'accord

    Cela évite de devoir courir deux lièvres à la fois et donc de se concentrer uniquement sur l’aspect offensif. Car, derrière, tout roule depuis le début de la saison pour l’OL. À l’image du renouveau de Moussa Niakhaté, la défense s’est métamorphosée avec un nouveau clean-sheet. Le cinquième en six matchs, une performance que les Lyonnais sont les seuls à avoir réalisée dans ce début de saison. Aucune formation du Big 5 et même des deuxièmes divisions de ces championnats n’a réalisé cet exploit. Et pour le coup, Dominik Greif n’y est pas étranger. Lancé dans le onze suite à la blessure de Rémy Descamps, le Slovaque a rapidement mis les choses au clair. Trois matchs ont suivi et chaque sortie a eu le théâtre de très gros arrêts, à l’image de ces parades au stade Pierre Mauroy.

    2 commentaires
    1. orangecj85
      orangecj85 - lun 29 Sep 25 à 17 h 16

      Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais je dois reconnaître que les trois premières sorties de Greif sont excellentes, pour ne pas dire bluffantes. Si ses performances se confirment dans la durée, on pourra clairement parler d’un excellent recrutement, dans la droite lignée de celui de Clinton Mata.

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 29 Sep 25 à 17 h 24

      Je le trouve effectivement très bon. Après c'est toujours dur de dire qu'un autre gardien aurait encaissé un but dans cette situation, ou l'inverse. Mais sur le peu de frappes qu'il subit, ce sont des frappes très dangereuses, et jusque là il les a toutes arrêtés ! Donc je tire mon chapeau.

      J'avoue que j'avais de gros doutes sur le fait qu'un gardien étranger qui arrive en cours de saison puisse sortir de bonnes performances rapidement... comme quoi

      Signaler

