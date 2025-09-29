Mercato : De Carvalho prolonge jusqu’en 2028 avec l’OL

Ayant disputé ses premières minutes avec l’OL ces derniers jours, Mathys De Carvalho a été récompensé. Après un premier contrat début juillet, le milieu a prolongé jusqu’en 2028 avec son club formateur.

Une semaine presque rêvée pour Mathys De Carvalho. Après des premières minutes contre Angers il y a une semaine, le milieu a connu une première titularisation en Ligue Europa sur la pelouse d'Utrecht avant d'enchaîner quelques minutes à Lille, dimanche. Comme plusieurs bonheurs ne viennent jamais seuls, le Portugais en a reçu un dernier ce lundi. Après avoir signé un premier contrat professionnel début juillet, De Carvalho a prolongé pour deux saisons supplémentaires. Il est désormais lié à l'OL jusqu'en juin 2028.

Un joli retournement de situation

Une belle récompense pour le jeune Lyonnais (20 ans) qui n'était pas certain de rester entre Rhône et Saône il y a encore trois mois. À l'issue de son contrat stagiaire, Mathys De Carvalho était dans l'incertitude et avait d'ailleurs repris l'entraînement après les autres, que ce soit avec la réserve puis avec le groupe professionnel. Finalement, le milieu a réussi à convaincre Paulo Fonseca et son staff. Présent dans le groupe durant toute l'intersaison, il a petit à petit gagné sa place dans la rotation de l'OL. Le début d'un accomplissement pour un joueur arrivé au club à cinq ans. Mais aussi le début pour prouver sur la durée.