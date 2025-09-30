Actualités
Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg

    • Jeudi soir (21h), l’OL reçoit le RB Salzbourg pour la deuxième journée de la phase de ligue. Le Letton Andris Treimanis arbitrera cette première européenne à la maison.

    Après avoir souffert pour son entrée en lice jeudi dernier, l’OL espère vivre une soirée plus tranquille dans quarante-huit heures du côté de Décines. Après la victoire aux forceps à Utrecht, la formation de Paulo Fonseca reçoit le RB Salzbourg ce jeudi à 21h au Parc OL. Une deuxième rencontre en Ligue Europa dans un stade qui sera loin d’être plein même si Jorge Maciel a appelé de ses vœux à voir l’enceinte avec un maximum de supporters. En attendant de connaitre l’affluence, l’équipe rhodanienne se prépare à la réception de Salzbourg depuis ce lundi. Signer un deuxième succès de rang dans la compétition européenne permettrait d’appréhender un peu mieux la suite de la compétition, notamment dans le temps de jeu donné aux jeunes.

    Déjà deux matchs arbitrés à Décines

    Pour ce rendez-vous décinois, l’OL croisera la route d’un arbitre qui lui a plutôt porté chance la saison passée. Ce jeudi, Andris Treimanis sera l’arbitre central et retrouvera le Parc OL qu’il avait eu l’occasion d’appréhender un soir de décembre 2024 à l’occasion de la venue de l’Eintracht Francfort. L’OL l’avait emporté 3-2 au terme d’une partition maîtrisée, pour ce qui était sûrement le meilleur match lyonnais de la saison passée. Andris Treimanis avait déjà arbitré une première fois en Ligue des champions à l’occasion du nul entre l’OL et le Shakhtar Donetsk en phase de poule lors de la saison 2018-2019. Le Letton n'a donc rien d'un inconnu et pourra compter sur ses compatriotes. Haralds Gudermanis et Aleksejs Spasennikovs comme assistants et Aleksandrs Golubevs comm quatrième arbitre. La VAR sera confiée à l’Australien Jarred Gillett et à l’Anglais Michael Salisbury.

