L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg

De retour de Lille dimanche soir, les joueurs de l’OL ont eu le droit à un programme aménagé lundi. Ce mardi, tous seront de retour à l’entraînement collectif pour préparer la venue de Salzbourg en Ligue Europa.

Il aurait pu se satisfaire des trois points, mais il est avant tout un compétiteur. Dans son rôle de capitaine, Corentin Tolisso n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme dimanche après la victoire à Lille. Face à la prestation en dedans de l’OL, le milieu a préféré prévenir avant que le mal ne soit trop profond afin de voir une amélioration dans le jeu. La formation rhodanienne ne rencontrera pas tous les jours une équipe comme le LOSC, mais entre les Dogues et Utrecht, cela fait deux matchs un peu plus compliqués dans la maitrise. Les joueurs en ont conscience, le staff de Paulo Fonseca aussi et tout cela va être étudié à la vidéo.

Des soins pour les titulaires de Lille

Dès ce mardi ? Peut-être bien, puisque l’OL reprend un rythme classique pour préparer la venue du RB Salzbourg, jeudi soir (21h) à Décines. Au lendemain de la victoire dans le nord de la France, l’heure n’était pas au repos pour les Lyonnais. Tous avaient rendez-vous au GOLTC, mais avec des programmes aménagés. Les titulaires dominicaux ont surtout reçu des soins et fait du travail en salle, tandis que les remplaçants ont eu le droit à une séance faite de frappes, toros et autres exercices avec ballon. Ce mardi, tout ce joli monde se retrouve pour une séance collective avec en ligne de mire Salzbourg, mais aussi Toulouse, dimanche (15h), avant la trêve internationale.