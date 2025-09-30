OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais

Critiqué à juste titre ces derniers mois, Paulo Fonseca est pourtant un entraîneur qui gagne à l’OL. Avec 17 victoires sur ses 26 premiers matchs dirigés, le Portugais affiche le meilleur ratio de succès.

Il y a des moments qui ne s’effaceront jamais comme le coup de sang face à Brest qui l’a privé de neuf mois de banc en Ligue 1 ou de ce coaching raté face à Manchester United. Seulement, depuis cet été, Paulo Fonseca semble être un homme différent, bien plus libéré. Le match à Utrecht a montré qu’il gardait son tempérament volcanique, mais à côté de ça, le Portugais donne l’impression d’être bien plus joyeux. Il faut dire que malgré la crise d’austérité à l’OL, le coach fait quelques miracles depuis le début de la saison. Il arrive à tirer le maximum de son effectif et ainsi placer sa formation à la deuxième place de la Ligue 1. Une sacrée performance qui démontre que Fonseca est avant tout un bâtisseur.

65% de victoires en huit mois

Propulsé sur le banc de l’OL contre l’avis de beaucoup de supporters, Paulo Fonseca réussit des débuts réussis à la tête du club. La victoire acquise à Lille dimanche soir est la 17e de son mandat commencé début février. Dans l’histoire récente, personne n’a fait mieux que le Portugais après 26 matchs dirigés, si ce n’est son prédécesseur Pierre Sage (18). Or, au niveau du pourcentage de victoires, c’est bien l’ancien de l’AC Milan qui fait la course en tête avec 65% de succès. Même Gérard Houllier ne faisait pas mieux, bien que l’échantillon soit plus important avec le regretté coach. Mais si Fonseca continue sur ce rythme, l’OL aura de bonnes chances de finir dans une position qu’il n’a plus connue depuis longtemps.