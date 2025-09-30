OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais

Critiqué à juste titre ces derniers mois, Paulo Fonseca est pourtant un entraîneur qui gagne à l’OL. Avec 17 victoires sur ses 26 premiers matchs dirigés, le Portugais affiche le meilleur ratio de succès.
Il y a des moments qui ne s’effaceront jamais comme le coup de sang face à Brest qui l’a privé de neuf mois de banc en Ligue 1 ou de ce coaching raté face à Manchester United. Seulement, depuis cet été, Paulo Fonseca semble être un homme différent, bien plus libéré. Le match à Utrecht a montré qu’il gardait son tempérament volcanique, mais à côté de ça, le Portugais donne l’impression d’être bien plus joyeux. Il faut dire que malgré la crise d’austérité à l’OL, le coach fait quelques miracles depuis le début de la saison. Il arrive à tirer le maximum de son effectif et ainsi placer sa formation à la deuxième place de la Ligue 1. Une sacrée performance qui démontre que Fonseca est avant tout un bâtisseur.
65% de victoires en huit mois
Propulsé sur le banc de l’OL contre l’avis de beaucoup de supporters, Paulo Fonseca réussit des débuts réussis à la tête du club. La victoire acquise à Lille dimanche soir est la 17e de son mandat commencé début février. Dans l’histoire récente, personne n’a fait mieux que le Portugais après 26 matchs dirigés, si ce n’est son prédécesseur Pierre Sage (18). Or, au niveau du pourcentage de victoires, c’est bien l’ancien de l’AC Milan qui fait la course en tête avec 65% de succès. Même Gérard Houllier ne faisait pas mieux, bien que l’échantillon soit plus important avec le regretté coach. Mais si Fonseca continue sur ce rythme, l’OL aura de bonnes chances de finir dans une position qu’il n’a plus connue depuis longtemps.
Des stats comparable seulement dans l'après Garcia, et même après car on a vu que même en ligue Europa Fonseca dès qu'il est tombé contre un grand d'Europe il a fait n'importe quoi, pourtant ce n'était pas le Manchester des grandes époques. Et faut pas oublier que c'est Sage qui a fait tout le boulot avant.
On va voir comment ça va se passer cette saison, si il est capable d'élever le niveau...
Autant l'année dernière on pouvait dire qu'il avait quand même des joueurs de qualité. Autant cette année, l'effectif est quand même plus faible, donc ça risque d'être difficile contre des gros clubs.
Moi j'aimerais surtout qu'on ai une régularité dans notre niveau de jeu, et garder le niveau actuel toute la saison.
Son bilan sera toujours « entaché » de ce triptyque totalement raté : double confrontation MU et match contre Sainté…
Mais honnêtement il me bluffe lui et son staff technique, pour maximiser un effectif si réduit et limité sur pas mal de plans.
Bravo !
Alors Tongatruc un commentaire ?
Tu fais ton mea culpa ?
On ne voit plus tes stats qui le dézinguait en comparaison avec Pierrot ou Péter les les meilleurs coach interplanétaire.