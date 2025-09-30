Actualités
Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
Une délégation de l’OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC (@OL)

Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien

  • par David Hernandez

    • Si le partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur a pris fin durant l’été, l’OL ne délaisse pas pour autant le continent africain. Le club lyonnais a étendu sa collaboration avec le Dynamo FC, club égyptien.

    Au moment de jouer les sauveurs au début de l’été, Michele Kang et Michael Gerlinger avaient mis en avant la volonté de s’appuyer sur la formation. Un apprentissage interne avec l’Académie et des aménagements qui pourraient intervenir dans les prochaines années avec le retour des U17 et U19 du côté de Décines. Mais aussi externe avec les nombreux partenariats signés aux quatre coins du globe. Présent un peu partout, l’OL avait malgré tout choisi d’un commun accord avec le Dakar Sacré-Cœur de mettre un terme à sa plus ancienne collaboration au niveau de la formation. Cependant, le club lyonnais continue d’être présent sur le continent africain et vient de prolonger un partenariat.

    Une semaine d'immersion à Meyzieu

    Lancée en septembre 2024, la relation entre l’OL et le Dynamo FC va se poursuivre encore pour cette saison 2025-2026, comme l’a annoncé le club septuple champion de France. À l’occasion d’un voyage au Caire, Johann Louvel, le directeur du centre accompagné notamment de Julien Negri, a acté cette prolongation avec le jeune club égyptien. Ce partenariat a permis à trois joueurs de s’installer à l’OL Académie et une semaine d’immersion est prévue pour les jeunes joueurs égyptiens, comme ce fut le cas en avril dernier. De leurs côtés, les formateurs de l’OL réaliseront plusieurs missions au Caire pour favoriser le développement de la formation au sein du Dynamo FC.

    à lire également
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 13:15
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 11:45
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 11:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 10:15
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : Greif, trois clean-sheet pour commencer, une première depuis 2008 08:02
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC 07:30
    Miniature TKYDG 29 09 2025
    Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme 29/09/25
    Mathys De Carvalho prolonge à l'OL
    Mercato : De Carvalho prolonge jusqu’en 2028 avec l’OL 29/09/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe 29/09/25
    OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps 29/09/25
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end 29/09/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1 29/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Avant de se frotter à l’OL, Salzbourg retrouve la victoire 29/09/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC 29/09/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché 29/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut