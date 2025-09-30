Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien

Si le partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur a pris fin durant l’été, l’OL ne délaisse pas pour autant le continent africain. Le club lyonnais a étendu sa collaboration avec le Dynamo FC, club égyptien.

Au moment de jouer les sauveurs au début de l’été, Michele Kang et Michael Gerlinger avaient mis en avant la volonté de s’appuyer sur la formation. Un apprentissage interne avec l’Académie et des aménagements qui pourraient intervenir dans les prochaines années avec le retour des U17 et U19 du côté de Décines. Mais aussi externe avec les nombreux partenariats signés aux quatre coins du globe. Présent un peu partout, l’OL avait malgré tout choisi d’un commun accord avec le Dakar Sacré-Cœur de mettre un terme à sa plus ancienne collaboration au niveau de la formation. Cependant, le club lyonnais continue d’être présent sur le continent africain et vient de prolonger un partenariat.

Une semaine d'immersion à Meyzieu

Lancée en septembre 2024, la relation entre l’OL et le Dynamo FC va se poursuivre encore pour cette saison 2025-2026, comme l’a annoncé le club septuple champion de France. À l’occasion d’un voyage au Caire, Johann Louvel, le directeur du centre accompagné notamment de Julien Negri, a acté cette prolongation avec le jeune club égyptien. Ce partenariat a permis à trois joueurs de s’installer à l’OL Académie et une semaine d’immersion est prévue pour les jeunes joueurs égyptiens, comme ce fut le cas en avril dernier. De leurs côtés, les formateurs de l’OL réaliseront plusieurs missions au Caire pour favoriser le développement de la formation au sein du Dynamo FC.