Abner fêtant son premier but avec l’OL contre Le Havre (AFP)

Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h)

  • par David Hernandez

    • Avec la nouvelle stratégie mise en place par la LFP, les programmations s’enchaînent et l’OL connait désormais son calendrier en Ligue 1 jusqu’à la fin de l’année civile.

    C’est une avancée qui fait plaisir aux supporters, mais aussi aux suiveurs du club. Sans diffuseur traditionnel, hormis le match de beIN Sports, la Ligue 1 a choisi d’opter pour une expérience bien plus facile pour les fans avec une volonté de programmation la plus en avance possible. La LFP a bien des défauts, mais sur ce point, elle a tenu parole. Ce mardi, l’OL et l’ensemble des clubs de l’élite savent à présent à quoi s’en tenir pour leurs matchs de championnat jusqu’à la fin de l’année 2025. Il restait encore la 16e journée à annoncer et c’est dorénavant chose faite. Le dernier rendez-vous de l’année civile en Ligue 1 se tiendra du côté du Parc OL le dimanche 14 décembre avec la réception du Havre à 15h.

    Sans Mata et Niakhaté

    Un dernier tour de piste en championnat avant de jouer un premier tour de Coupe de France une semaine plus tard. Pour ces deux matchs, Paulo Fonseca sait déjà qu’il devra faire avec quelques absences. En effet, la CAN se jouant désormais à cheval entre décembre et janvier, Clinton Mata et Moussa Niakhaté ne seront pas disponibles et il faudra bricoler derrière. Ce 14 décembre est encore loin dans les têtes et toute l’attention est pour le moment sur les réceptions de Salzbourg, jeudi (21h) en Ligue Europa, puis Toulouse, dimanche (15h) en Ligue 1. Avant une nouvelle trêve internationale.

