Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d’OM – OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale

  • par David Hernandez
  4 Commentaires

    • À son avantage avec l’OL depuis le début de la saison, Clinton Mata va rejoindre sa sélection après le match contre Toulouse. Le défenseur a été retenu pour les deux matchs de l’Angola pour la trêve internationale.

    Trois buts encaissés en sept matchs toutes compétitions confondues, il y a bien longtemps que l’OL n’avait plus démarré une saison de cette façon-là. Forcément, la défense se retrouve mise en avant, surtout après le dernier exercice bien plus compliqué. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, ce renouveau se fait avec une défense composée à 100% des joueurs déjà présents lors de la saison dernière. 

    Mais un effort collectif s’est installé dans cet OL. Cela aide grandement l’arrière-garde rhodanienne, pour le plus grand plaisir de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata. Bien plus souverains, les deux centraux récoltent les fruits de ces mois de travail. Patrice Beaumelle n’a toutefois pas attendu ces bonnes performances collectives pour rappeler Mata en sélection, après plusieurs années d’absence.

    Des espoirs de Mondial envolés

    Comme c’est le cas depuis son arrivée à l’OL à l’été 2023, le défenseur central a retrouvé la sélection angolaise. Pour la deuxième trêve internationale de cette saison 2025-2026, Mata sera de nouveau sur le pont pour les qualifications de la Coupe du monde 2026. Avec deux derniers matchs à disputer contre l’Eswatini (8 octobre) et le Cap-Vert (13 octobre), les Palanças Negra ont déjà dit adieu aux rêves d’Amérique. Seulement, ce rassemblement servira de préparation pour la CAN qui se tiendra entre fin décembre 2025 et début janvier 2026. Une compétition à laquelle participeront l’Angola et Clinton Mata.

    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest
    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - mar 30 Sep 25 à 9 h 32

      Déjà ? On ne peut pas jouer un mois sans trêve internationale ?

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 30 Sep 25 à 9 h 38

      Non apparemment, même dans les ministères ça bosse deux fois plus, c'est dire 😁

      Signaler
    3. Avatar
      BadGone91 - mar 30 Sep 25 à 9 h 39

      Oui encore 2 semaines de trêve internationale, à laquelle de plus en plus de nos joueurs vont participer si on continue sur ce rythme.

      Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - mar 30 Sep 25 à 10 h 09

      Trop de trêve, ça me saoule . J'espère qu'Abner sera remis pour pallier le retour tardif de N. Tagliafico

      Signaler

