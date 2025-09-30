Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Entre le retour de la Ligue Europa et le déplacement à Lille dimanche, la semaine de l'OL s'annonçait intense. Elle l'a été, mais fort heureusement, les Lyonnais ont passé ces deux tests sans encombres. Deux victoires 1-0 aux forceps, mais une énergie positive qui continue d'envahir le collectif rhodanien. Actuellement deuxième à égalité avec le PSG, l'OL continue son bonhomme de chemin. ll lui reste encore deux rendez-vous à gérer à domicile afin de passer la trêve internationale dans un climat plus que serein. Le RB Salzbourg jeudi (21h) en Ligue Europa et Toulouse, dimanche (15h) en Ligue 1.

Des points plus que du jeu

En marge de ces deux rencontres, vous avez l'occasion de réécouter l'émission de "Tant qu'il y aura des Gones" diffusée en direct ce lundi 29 septembre. L'occasion pour nos deux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois, ainsi que notre journaliste David Hernandez, de revenir sur la bonne passe lyonnaise, mais aussi ce qui va moins bien. Contre Utrecht et Lille, la prestation collective a été en dedans, comme l'a souligné Corentin Tolisso. Pour connaitre l'avis de nos deux consultants sous la forme de podcast, n'hésitez à cliquer et à vous abonner avec les liens ci-dessous.

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.