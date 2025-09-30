Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast 

  • par David Hernandez

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Entre le retour de la Ligue Europa et le déplacement à Lille dimanche, la semaine de l'OL s'annonçait intense. Elle l'a été, mais fort heureusement, les Lyonnais ont passé ces deux tests sans encombres. Deux victoires 1-0 aux forceps, mais une énergie positive qui continue d'envahir le collectif rhodanien. Actuellement deuxième à égalité avec le PSG, l'OL continue son bonhomme de chemin. ll lui reste encore deux rendez-vous à gérer à domicile afin de passer la trêve internationale dans un climat plus que serein. Le RB Salzbourg jeudi (21h) en Ligue Europa et Toulouse, dimanche (15h) en Ligue 1.

    Des points plus que du jeu

    En marge de ces deux rencontres, vous avez l'occasion de réécouter l'émission de "Tant qu'il y aura des Gones" diffusée en direct ce lundi 29 septembre. L'occasion pour nos deux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois, ainsi que notre journaliste David Hernandez, de revenir sur la bonne passe lyonnaise, mais aussi ce qui va moins bien. Contre Utrecht et Lille, la prestation collective a été en dedans, comme l'a souligné Corentin Tolisso. Pour connaitre l'avis de nos deux consultants sous la forme de podcast, n'hésitez à cliquer et à vous abonner avec les liens ci-dessous.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.

    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 16:35
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  15:45
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h) 14:56
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 13:15
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 11:45
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 11:00
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 10:15
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : Greif, trois clean-sheet pour commencer, une première depuis 2008 08:02
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC 07:30
    Miniature TKYDG 29 09 2025
    Mais où va s'arrêter l'OL ? Tolisso tire la sonnette d'alarme 29/09/25
    Mathys De Carvalho prolonge à l'OL
    Mercato : De Carvalho prolonge jusqu’en 2028 avec l’OL 29/09/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Derrière Greif, l’OL est solide comme un roc à travers l’Europe 29/09/25
    OL : un départ canon en Ligue 1 depuis très longtemps 29/09/25
    OL Académie
    OL Académie : les résultats du week-end 29/09/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1 29/09/25
