Les supporters de l'OL
Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Fort d’une dynamique positive, l’OL va lancer sa campagne européenne à domicile jeudi soir face au RB Salzbourg. Malgré les bons résultats, le Parc OL sera loin d’être plein.

    Une fois de plus, les joueurs de l’OL ont pu compter sur le soutien de leurs supporters à Lille. Malgré l’arrêté préfectoral, ils étaient 800 à avoir pris possession du parcage du stade Pierre Mauroy. En inscrivant l’unique but de la rencontre, Tyler Morton n’a d’ailleurs pas manqué d’aller célébrer cette première réalisation sous les couleurs lyonnaises avec eux. Cela reste dans la continuité des différents déplacements de ce début de saison. En sera-t-il de même jeudi soir à la maison face au RB Salzbourg ? L’affiche ne fait pas lever les foules malgré le parfum de Coupe d’Europe et il faudra batailler pour atteindre une affluence digne de la Ligue Europa.

    Des affiches qui n'attirent pas ?

    Un match un jeudi soir à 21h n’aide pas forcément à convaincre les plus réfractaires à se déplacer jusqu’à Décines, mais il ne faut pas oublier que l’OL était à deux doigts de finir en Ligue 2, voire plus bas il y a encore trois mois… Alors, avec la dynamique actuelle et ces 15 points sur 18 possibles et un premier succès à Utrecht en Ligue Europa, la formation de Paulo Fonseca aimerait pouvoir compter sur leurs fidèles supporters, comme l’ont laissé entendre les joueurs après la rencontre ainsi que le staff. Le message sera-t-il entendu ?

    1 commentaire
    1. fabolos
      fabolos - mar 30 Sep 25 à 16 h 47

      Pour ma part j'ai acheté un pass 4 matchs en Sud intermédiaire pour 59€. Les affiches ne sont pas folles, mais à 15€ le match de coupe d'Europe il n'y a rien à dire.

      Signaler

