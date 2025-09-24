Actualités
Supporters de l'OL
Supporters de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : les supporters autorisés à Lille, mais encadrés

  • par Gwendal Chabas

    • Contrairement au précédent déplacement de l'OL à Lille, les supporters lyonnais pourront assister au match de dimanche (17h15). Mais ils seront largement surveillés.

    Certains enchaîneront-ils le double déplacement de cette semaine à Utrecht, aux Pays-Bas, jeudi et à Lille dimanche ? En tout cas, les supporters rhodaniens auront l'occasion d'aller au stade Pierre-Mauroy pour l'affiche dominicale à Villeneuve-d'Ascq (17h15). Contrairement à la précédente opposition dans le nord entre les deux formations en novembre 2024, les fans lyonnais pourront encourager les joueurs de Paolo Fonseca face au LOSC.

    Ils devraient être environ 800 à s'y rendre. Mais ils n'auront pas toute la liberté pour se mouvoir dans la ville. Ils seront encadrés par les forces de l'ordre. L’arrêté préfectoral va en ce sens. Comme c'est régulièrement le cas, un point de rendez-vous devrait être donné aux cars qui les convoient. Ils seront alors rejoints pas les policiers qui les escorteront jusqu'à l'enceinte.

    Pas de place en vente le jour du match

    Contre Bruno Genesio et ses troupes, l'OL visera un cinquième succès en six journées de Ligue 1. Une opposition d'autant plus intéressante, qu'elle nous permettra d'observer les dispositions de cette équipe lorsqu'il faut jouer deux fois en trois jours.

    Lille a indiqué qu'il ne vendrait aucune place physique le jour de la rencontre. Conséquence d'une décision du préfet. Le club invite donc l'ensemble des potentiels spectateurs à acquérir leur billet en ligne.

    Supporters de l'OL
    OL : les supporters autorisés à Lille, mais encadrés
