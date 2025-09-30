Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi

Au contraire de l’OL qui fait le choix de s’entraîner à Décines même pour les matchs à l’extérieur, le RB Salzbourg va prendre ses marques au Parc OL. L’entraînement de veille de match est prévu dans le Grand Stade et non en Autriche.

Viser une deuxième victoire consécutive, voilà l’objectif fixé par les joueurs de l’OL et le staff de Paulo Fonseca. Après avoir lancé la campagne de Ligue Europa de la meilleure des façons avec un court succès à Utrecht jeudi dernier, les Lyonnais veulent confirmer face au RB Salzbourg à domicile. Cette première sortie européenne à la maison n’a rien d’insurmontable, surtout face à une formation qui restait sur trois défaites de suite avant de retrouver les trois points durant le week-end passé. Ayant perdu de sa superbe ces dernières saisons, le RB Salzbourg s’avance en outsider à Décines jeudi soir (21h).

Une première à Décines

Après une défaite inaugurale à domicile contre le FC Porto, les Autrichiens vont chercher à relever la tête au Parc OL. Ce sera la première fois dans son histoire que le quatrième du championnat d’Autriche évoluera dans le Grand Stade. Afin de se familiariser avec ce nouvel environnement, Thomas Letsch et ses joueurs effectueront la séance de veille de match à Décines et non en Autriche. Une méthode traditionnelle qui change de celle de Paulo Fonseca, qui souhaite s’entraîner au GOLTC qu’importe si le match est à domicile ou à l’extérieur.