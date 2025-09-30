OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard

Après le RB Salzbourg, l’OL enchaînera avec la réception de Toulouse dimanche (15h) en Ligue 1. Thomas Léonard arbitrera cette rencontre de la 8e journée.

Encore deux matchs à disputer avant de se tourner vers la trêve internationale. Toutefois, ces deux rendez-vous restent importants pour l’OL. En effet, une victoire contre le RB Salzbourg permettrait de se projeter encore plus facilement sur la suite de la Ligue Europa. Trois jours plus tard, la réception de Toulouse en Ligue 1 pourrait bien permettre aux Lyonnais de gratter du terrain, sur ses concurrents dans le rétroviseur, mais aussi le PSG. Le leader affronte le LOSC dimanche soir (20h45) et l’OL pourrait donc profiter d’un faux pas. Le chemin est encore long et il faudra d’abord faire le travail contre le Téfécé à 15h ce dimanche 5 octobre.

Léonard a déjà arbitré Toulouse cette saison

Pour cette rencontre de la 8e journée de Ligue 1, Thomas Léonard a été désigné comme arbitre central. Le Messin n’a pas encore croisé la route de l’OL cette saison, mais déjà celle de Toulouse lors de la première journée. Cela avait plutôt porté chance aux Violets avec une courte victoire 1-0 à Nice. Dimanche après-midi, M. Léonard aura pour assistants Gwenael Pasqualotti et Youssef El Hamzaoui. Faouzi Benchabane sera le quatrième arbitre tandis que Yohann Rouinsard et Bruno Coué auront la charge de la VAR.