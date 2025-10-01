Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA

Comme chaque journée, la direction technique de l’arbitrage revient sur les actions litigieuses du week-end. À l’occasion de Lille - OL, la DTA a analysé trois situations, sans relever d’erreurs de la part de Mathieu Vernice et de ses décisions.

Depuis plusieurs semaines, l’arbitrage français est dans les viseurs des principaux protagonistes de la Ligue 1. L’OL n’avait pas manqué de critiquer les erreurs de Rudy Buquet et Stéphanie Frappart à l’occasion du déplacement à Rennes et dimanche, ce fut au LOSC de crier au scandale après la défaite contre les Lyonnais. Si Bruno Genesio s’est offusqué de son exclusion, Olivier Létang avait lui pointé du doigt les décisions de Mathieu Vernice sur les 90 minutes de jeu. La direction lilloise reprochait notamment un penalty non sifflé ainsi qu’un carton rouge oublié à Malick Fofana. Quarante-huit heures après la rencontre, la direction technique de l’arbitrage a rendu son rapport et cela ne va pas plaire aux Dogues.

Manque de maitrise chez Fofana

Ce mardi soir, la DTA est en effet allée dans le sens de M. Vernice sur les deux actions litigieuses. À la 43e minute, la main de Clinton Mata n’a pas été considérée comme une action sanctionnable car la position du bras n'augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur. Dans la foulée, le tacle de Ayyoub Bouaddi peut "ne pas être nécessairement regardé comme une faute grossière, l'absence de maîtrise par le fautif et l'impact du geste pouvant être appréciés par l'arbitre comme relevant d'une attitude « inconsidérée » qui exige un avertissement, conformément aux Lois du jeu."

Pas d’erreur de jugement de la part de Mathieu Vernice donc, pas plus que sur le tacle de Fofana sur Fernández-Pardo. La DTA avance que "les images montrent effectivement que la décision de l’arbitre de ne pas apprécier ce tacle comme une faute grossière, mais plutôt comme un geste 'inconsidéré' au sens des Lois du jeu, n'est pas une erreur manifeste. Le manque de maîtrise du geste et l'impact de ce dernier qualifient évidemment l'irrégularité du tacle du joueur lyonnais."