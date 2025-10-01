En 2026, le stade de Gerland fêtera ses 100 ans. Résident de l’enceinte depuis 2017, le LOU Rugby a dévoilé un maillot collector avec comme mannequin d’un jour certaines anciennes figures de l’OL que sont Fleury Di Nallo et Sidney Govou.

Pour les supporters de l’OL, il restera à jamais le stade de Gerland. Depuis 2017, pourtant, le naming a pris le dessus avec désormais une appellation de Matmut Stadium sous l’impulsion du nouveau résident qu’est le LOU Rugby. Si le ballon ovale a remplacé avec succès le ballon rond, les amoureux de l’OL gardent toujours un lien particulier avec cette enceinte qui a connu sept titres de champion de France à la suite. Toutefois, dans quelques mois, c’est bien la formation du LOU qui célèbrera les 100 ans du stade situé dans le quartier de Gerland et ses mythiques arches.

100 ans d'exploits sportifs

En marge de ce centenaire, le leader du Top 14 a dévoilé un maillot collector pour l’occasion. Pour son troisième maillot, le LOU Rugby a donc choisi de rendre hommage à ce monument de la Ville de Lyon. Et pour ne pas oublier l’héritage laissé par l’OL dans le 7e arrondissement, la direction rhodanienne a choisi de faire appel à deux mannequins particuliers. En effet, Sidney Govou et Fleury Di Nallo, deux figures importantes de l’histoire lyonnaise, ont posé notamment aux côtés de Baptiste Couilloud, figure locale du LOU et grand supporter de l'OL.