OL : le coup de pompe de Fofana

Resté à l’OL durant l’été malgré un départ quasiment acquis, Malick Fofana connait une période de moins bien. Entre traitement particulier des adversaires et schéma tactique moins à son avantage, le Belge est dans le dur.

Lacazette, Cherki, Almada, Mikautadze… Depuis plusieurs semaines, la liste des départs offensifs a été faite et refaite. Une façon de montrer à quel point l’OL s’est affaibli durant l’été et donc que le début de saison relève presque d’un miracle. Ce n’est pas pour faire injure au nouvel effectif à la disposition de Paulo Fonseca, mais comme l’a rappelé le Portugais lui-même, cet OL 2025-2026 est certainement plus besogneux que son prédécesseur. Pour le moment, cela tient, même si tout ne semble tenir qu’à un fil.

C’est d’ailleurs le cas en attaque où la formation lyonnaise arrive à faire beaucoup avec un minimum. Seulement neuf buts inscrits en sept matchs disputés, on est loin de l’orgie offensive. Le système en 4-2-4 utilisé presque à l’excès par Fonseca et l’absence de vrai numéro 9 n’aident pas à faire lever les foules. Encore plus quand le détonateur offensif que doit être Malick Fofana n’est pas dans son assiette.

Un traitement assez musclé des adversaires

Il savait très bien que son choix estival allait faire découler de telles observations. Censé être le candidat numéro 1 à un départ pour apporter des liquidités, le Belge, loin d’être convaincu des offres venues sur la table, a fait le choix de rester une saison de plus. Une saison de la confirmation, dans la peau d’un titulaire indiscutable. Un moyen d’expression donc, mais aussi une pression supplémentaire. Avec l’absence de recrue en pointe, toute l’animation devant repose sur ses épaules. Et cela se vérifie depuis un mois et demi. Avec un Adam Karabec moins dans la percussion, Malick Fofana est le seul capable de mettre la pagaille par le dribble et la vitesse.

Sauf qu’il y arrive bien moins ces derniers temps. "C’est notre homme fort, donc forcément, il y a bien plus de prise à deux qu’avant, note Nicolas Puydebois. Il y a logiquement un plan anti-Fofana chez les adversaires. Il est moins dans son assiette, moins percutant, il fait moins les bons choix." Avec son statut de danger numéro 1, il est vrai que Fofana vit actuellement un traitement particulier, à l’image de ces gros tacles contre l’OM, Rennes et Angers, sanctionnés avec plus ou moins de sévérité. Pour le moment, les chevilles belges tiennent, mais pour combien de temps ? C’est une vraie question, tout comme savoir quand le vrai Fofana sera de retour.

Orphelin de Mikautadze et Abner

Tout avait pourtant bien commencé dans cette saison 2025-2026. Passeur décisif à Lens, il avait ensuite trouvé le chemin des filets à Metz. Est-ce que sa sortie après la pause contre l’OM à cause d’une cheville douloureuse l’a coupé dans son élan ? Il se pourrait bien. Mais, en plus de digérer un vrai faux-départ, le départ de Georges Mikautadze semble aussi lui avoir fait du mal. Aussi cocasse que cela puisse paraitre tant leur destin estival était lié, les deux armes offensives commençaient à trouver de réels automatismes et surtout, le rôle du Géorgien permettait à Fofana de s’engouffrer dans la brèche. Depuis début septembre, l’ancien de la Gantoise n’a plus ce point d’ancrage, notamment dans le 4-2-4 rhodanien, tout comme il est orphelin d’Abner, blessé depuis deux semaines.

Un point souligné par Nicolas Puydebois lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". "C’est plus dans sa complémentarité avec Tagliafico ou un milieu de terrain que je reste sur ma faim. Ce sont des triangles qu’il faut travailler pour lui libérer de l’espace." Avec un latéral plus offensif comme le Brésilien, Malick Fofana réussissait à exprimer sa vitesse et sa qualité de percussion. Bien moins avec le champion du monde argentin, moins féru des courses long de ligne. Dans cette passe plus compliquée, de petits ajustements pourraient permettre au Lyonnais de redéployer ses ailes. L’OL en aura besoin de toute façon.