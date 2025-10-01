Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

OL : le coup de pompe de Fofana

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Resté à l’OL durant l’été malgré un départ quasiment acquis, Malick Fofana connait une période de moins bien. Entre traitement particulier des adversaires et schéma tactique moins à son avantage, le Belge est dans le dur.

    LacazetteCherkiAlmadaMikautadze… Depuis plusieurs semaines, la liste des départs offensifs a été faite et refaite. Une façon de montrer à quel point l’OL s’est affaibli durant l’été et donc que le début de saison relève presque d’un miracle. Ce n’est pas pour faire injure au nouvel effectif à la disposition de Paulo Fonseca, mais comme l’a rappelé le Portugais lui-même, cet OL 2025-2026 est certainement plus besogneux que son prédécesseur. Pour le moment, cela tient, même si tout ne semble tenir qu’à un fil.

    C’est d’ailleurs le cas en attaque où la formation lyonnaise arrive à faire beaucoup avec un minimum. Seulement neuf buts inscrits en sept matchs disputés, on est loin de l’orgie offensive. Le système en 4-2-4 utilisé presque à l’excès par Fonseca et l’absence de vrai numéro 9 n’aident pas à faire lever les foules. Encore plus quand le détonateur offensif que doit être Malick Fofana n’est pas dans son assiette.

    Un traitement assez musclé des adversaires

    Il savait très bien que son choix estival allait faire découler de telles observations. Censé être le candidat numéro 1 à un départ pour apporter des liquidités, le Belge, loin d’être convaincu des offres venues sur la table, a fait le choix de rester une saison de plus. Une saison de la confirmation, dans la peau d’un titulaire indiscutable. Un moyen d’expression donc, mais aussi une pression supplémentaire. Avec l’absence de recrue en pointe, toute l’animation devant repose sur ses épaules. Et cela se vérifie depuis un mois et demi. Avec un Adam Karabec moins dans la percussion, Malick Fofana est le seul capable de mettre la pagaille par le dribble et la vitesse.

    Sauf qu’il y arrive bien moins ces derniers temps. "C’est notre homme fort, donc forcément, il y a bien plus de prise à deux qu’avant, note Nicolas PuydeboisIl y a logiquement un plan anti-Fofana chez les adversaires. Il est moins dans son assiette, moins percutant, il fait moins les bons choix." Avec son statut de danger numéro 1, il est vrai que Fofana vit actuellement un traitement particulier, à l’image de ces gros tacles contre l’OM, Rennes et Angers, sanctionnés avec plus ou moins de sévérité. Pour le moment, les chevilles belges tiennent, mais pour combien de temps ? C’est une vraie question, tout comme savoir quand le vrai Fofana sera de retour.

    Orphelin de Mikautadze et Abner

    Tout avait pourtant bien commencé dans cette saison 2025-2026. Passeur décisif à Lens, il avait ensuite trouvé le chemin des filets à Metz. Est-ce que sa sortie après la pause contre l’OM à cause d’une cheville douloureuse l’a coupé dans son élan ? Il se pourrait bien. Mais, en plus de digérer un vrai faux-départ, le départ de Georges Mikautadze semble aussi lui avoir fait du mal. Aussi cocasse que cela puisse paraitre tant leur destin estival était lié, les deux armes offensives commençaient à trouver de réels automatismes et surtout, le rôle du Géorgien permettait à Fofana de s’engouffrer dans la brèche. Depuis début septembre, l’ancien de la Gantoise n’a plus ce point d’ancrage, notamment dans le 4-2-4 rhodanien, tout comme il est orphelin d’Abnerblessé depuis deux semaines.

    Un point souligné par Nicolas Puydebois lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". "C’est plus dans sa complémentarité avec Tagliafico ou un milieu de terrain que je reste sur ma faim. Ce sont des triangles qu’il faut travailler pour lui libérer de l’espace." Avec un latéral plus offensif comme le Brésilien, Malick Fofana réussissait à exprimer sa vitesse et sa qualité de percussion. Bien moins avec le champion du monde argentin, moins féru des courses long de ligne. Dans cette passe plus compliquée, de petits ajustements pourraient permettre au Lyonnais de redéployer ses ailes. L’OL en aura besoin de toute façon.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ?
    4 commentaires
    1. Montcoua
      Montcoua - mer 1 Oct 25 à 8 h 59

      Normal, il est le seul véritable danger pour les défenses adverses... marquage à deux et tacles bien musclés...
      Vivement le retour de Nuamah ! et la montée en régime de Satriano ? ou Molebe ? ou ?

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 1 Oct 25 à 9 h 11

        Waouh tu as parlé foot, comment est ce possible ???

        Signaler
        1. Montcoua
          Montcoua - mer 1 Oct 25 à 9 h 30

          Tu sais lire ?
          incroyable !

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 1 Oct 25 à 9 h 23

      Taglia ne peux pas tout fournir non plus, surtout en début de saison ou il lui faut tjrs un certains tps avant d'être à 100 %.
      Sinon c'était à prévoir pour l'attaque, on en avait tous plus moins parlé suite au départ d'Alex, et surtout Mikau. Mais bon on avait pas les moyens pour les remplacés. Peut être en janvier, mais le problème sera tjrs le même il faudra trouver de l'argent...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 08:45
    Baptiste Couilloud (LOU) et Fleury Di Nallo (ex-OL) pour les 100 ans de Gerland
    Govou et Di Nallo (ex-OL) célèbrent les 100 ans de Gerland avec le LOU 08:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA 07:30
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard 30/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi 30/09/25
    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 30/09/25
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  30/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h) 30/09/25
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 30/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 30/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 30/09/25
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 30/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 30/09/25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 30/09/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 30/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : Greif, trois clean-sheet pour commencer, une première depuis 2008 30/09/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Challenge Espoirs : la réserve de l’OL s’emploie face au Paris FC 30/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut