Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
Les joueurs de l’OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ?

  • par David Hernandez

    • Grâce au bon démarrage de Ligue 1+, la répartition des droits TV devrait logiquement aller à la hausse pour les clubs de l’élite. Toutefois, la part du gâteau restera nettement inférieure pour l’OL et ses concurrents.

    Après le fiasco DAZN, un vent de fraîcheur a pris possession de la Ligue 1 ces dernières semaines. Ayant choisi l’option d’une diffusion interne avec le lancement de la plateforme Ligue 1+, les clubs de l’élite ont voulu prendre leur destin en mains. Un pari risqué puisque l’absence de diffuseurs traditionnels hormis beIN Sports fait logiquement chuter la note des droits TV. En ce sens, la DNCG avait indiqué aux clubs de ne pas faire de projection dans leur dossier présenté en juin dernier face à l’incertitude autour des montants perçus.

    Ils seraient clairement inférieurs à ce que l’OL et les dix-sept autres clubs pouvaient toucher lors des dernières saisons. Seulement, le bon démarrage de la plateforme de diffusion a de quoi donner un peu le sourire aux dirigeants français. D’après L’Equipe, la répartition des droits TV sera revue à la hausse par rapport à la projection initiale, grâce aux abonnements en masse de ce début d’exercice (1,026 million).

    Un écart abyssal entre le premier et le dernier de Ligue 1

    Lundi, Nicolas De Tavernost a fait le point sur la situation et a apporté de bonnes nouvelles. Avec 158 millions d’euros de revenus générés depuis le lancement de Ligue 1+, la somme allouée aux clubs va vers le haut, même si elle reste forcément faible. Le mieux classé doit normalement encaisser 15,66 millions d'euros supplémentaires et le moins performant 2,28 millions en plus par rapport au guide de répartition initial conçu au début de l’été. Une belle avancée, même si, dans les chiffres, le champion ne toucherait "que" 30 millions d’euros au total et la lanterne rouge dix fois moins (3,72 millions). La situation s’améliore, mais elle est encore loin d’être idéale.

