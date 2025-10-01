Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre

Avec la réception du RB Salzbourg ce jeudi, l’OL lance un mois d’octobre intense avec pas moins de six matchs. Fort heureusement, quatre d’entre eux se disputeront au Parc OL.

Pour la deuxième semaine consécutive, l’OL va disputer deux matchs en l’espace de quelques jours. Avec le retour de la Ligue Europa, les rencontres s’enchaînent et Paulo Fonseca doit gérer au mieux les temps de jeu des uns et des autres. Ce rythme ne risque pas de s’atténuer en octobre. Il y a beau y avoir une trêve internationale à partir de lundi prochain, cela n’aidera pas les Lyonnais à se reposer, bien au contraire. Avec de nombreux internationaux sur le pont, la fatigue va continuer à s’accumuler. Les rotations vont donc être légion dans la capitale des Gaules, car c’est un mois d’octobre à six matchs en 20 jours qui attend les coéquipiers de Corentin Tolisso.

Des adversaires abordables ?

Le début de ce marathon commencera ce jeudi avec la réception du RB Salzbourg (21h) en Ligue Europa. Un autre rendez-vous européen se tiendra au Parc OL avec la venue du FC Bâle le 23 octobre. C’est d’ailleurs la force que peut avoir l’OL dans ce mois d’octobre. Certes, les matchs vont s’enchaîner avec des confrontations tous les trois jours, mais la fatigue des déplacements ne s’accumulera pas. Sur les six rencontres, quatre se joueront au Parc OL et donc aucun déplacement européen. Un moyen donc d’engranger un maximum de points avant de connaitre un mois de novembre bien plus compliqué à gérer. Avec Toulouse, Nice, Strasbourg et le Paris FC en Ligue 1, la possibilité de voir l’OL coller aux basques du PSG avant la confrontation directe du 9 novembre à Décines pourrait bien être d’actualité.