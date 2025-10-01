Actualités
Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
Les joueurs de l’OL vainqueurs à Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Avec la réception du RB Salzbourg ce jeudi, l’OL lance un mois d’octobre intense avec pas moins de six matchs. Fort heureusement, quatre d’entre eux se disputeront au Parc OL.

    Pour la deuxième semaine consécutive, l’OL va disputer deux matchs en l’espace de quelques jours. Avec le retour de la Ligue Europa, les rencontres s’enchaînent et Paulo Fonseca doit gérer au mieux les temps de jeu des uns et des autres. Ce rythme ne risque pas de s’atténuer en octobre. Il y a beau y avoir une trêve internationale à partir de lundi prochain, cela n’aidera pas les Lyonnais à se reposer, bien au contraire. Avec de nombreux internationaux sur le pont, la fatigue va continuer à s’accumuler. Les rotations vont donc être légion dans la capitale des Gaules, car c’est un mois d’octobre à six matchs en 20 jours qui attend les coéquipiers de Corentin Tolisso.

    Des adversaires abordables ?

    Le début de ce marathon commencera ce jeudi avec la réception du RB Salzbourg (21h) en Ligue Europa. Un autre rendez-vous européen se tiendra au Parc OL avec la venue du FC Bâle le 23 octobre. C’est d’ailleurs la force que peut avoir l’OL dans ce mois d’octobre. Certes, les matchs vont s’enchaîner avec des confrontations tous les trois jours, mais la fatigue des déplacements ne s’accumulera pas. Sur les six rencontres, quatre se joueront au Parc OL et donc aucun déplacement européen. Un moyen donc d’engranger un maximum de points avant de connaitre un mois de novembre bien plus compliqué à gérer. Avec ToulouseNiceStrasbourg et le Paris FC en Ligue 1, la possibilité de voir l’OL coller aux basques du PSG avant la confrontation directe du 9 novembre à Décines pourrait bien être d’actualité.

    à lire également
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers
    3 commentaires
    1. Avatar
      Forest Gone - mer 1 Oct 25 à 10 h 23

      Bonjour, serait-il possible d'avoir des informations récentes sur l'évolution de nos blessés longue-durée tel que Mangala et Nuamah ? Participation aux entraînements ? Date de reprise hypothétique ? mes remerciements allez l'OL.

      Signaler
    2. Avatar
      Leblaireau - mer 1 Oct 25 à 11 h 16

      Absolument d'accord avec Forest Gone: ils en sont ou ces 2 joueurs? Avec cet effectif réduit, il est probable qu'on ait besoin d'eux dans la rotation prochainement, bien que les jeunes surprennent agréablement...

      Signaler
    3. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - mer 1 Oct 25 à 11 h 24

      Selon les infos qui étaient données à l'été dernier, Orel devrait être opérationnel en novembre et Ernest, pas avant janvier.
      Reste à voir si leurs convalescences vont dans le bon sens, sans rechute ni excès d'optimisme pour les faire reprendre trop tôt.
      Selon, les deux ne seront pas "vraiment" compétitifs avant début voire mi-2026.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 11:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 08:45
    Baptiste Couilloud (LOU) et Fleury Di Nallo (ex-OL) pour les 100 ans de Gerland
    Govou et Di Nallo (ex-OL) célèbrent les 100 ans de Gerland avec le LOU 08:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA 07:30
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard 30/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi 30/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 30/09/25
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  30/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h) 30/09/25
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 30/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 30/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 30/09/25
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 30/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 30/09/25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 30/09/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 30/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut