En mai dernier, Alexandre Lacazette finissait de la meilleure des manières son aventure avec l’OL. Seulement, l’ancien capitaine avait également été victime d’un cambriolage. Quatre mois plus tard, un suspect a été arrêté et incarcéré.

Depuis deux mois, il profite de sa nouvelle vie en Arabie saoudite. Ayant rejoint le SC Neom durant l’été, Alexandre Lacazette a plutôt bien lancé sa nouvelle aventure avec quatre buts en cinq matchs. Même de loin, il continue de suivre l’actualité de l’OL dont il était encore le capitaine en mai dernier. Il avait d’ailleurs refermé de la meilleure des façons son chapitre avec son club formateur à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 contre Angers. Un baroud d’honneur conclu avec un doublé, une victoire et une qualification européenne pour la saison 2025-2026. Une soirée parfaite au Parc OL qui avait été entachée par un évènement malheureux en dehors des terrains.

Une affaire jugée en décembre

Pendant qu’il jouait son dernier match, Lacazette avait vu l’un de ses domiciles être la cible d’un cambriolage. De l’argent, des bijoux et des objets de luxe auraient été volés par trois malfaiteurs. Le cambriolage a été entièrement enregistré sur les caméras du domicile. Cela a certainement servi à interpeller un des suspects. Comme avancé par Actu Lyon, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné le placement en détention provisoire d’un homme résidant à Villeurbanne pour "vol aggravé". Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. L’affaire sera jugée au début du mois de décembre.