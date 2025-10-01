Actualités
Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers

  • par David Hernandez

    • En mai dernier, Alexandre Lacazette finissait de la meilleure des manières son aventure avec l’OL. Seulement, l’ancien capitaine avait également été victime d’un cambriolage. Quatre mois plus tard, un suspect a été arrêté et incarcéré.

    Depuis deux mois, il profite de sa nouvelle vie en Arabie saoudite. Ayant rejoint le SC Neom durant l’été, Alexandre Lacazette a plutôt bien lancé sa nouvelle aventure avec quatre buts en cinq matchs. Même de loin, il continue de suivre l’actualité de l’OL dont il était encore le capitaine en mai dernier. Il avait d’ailleurs refermé de la meilleure des façons son chapitre avec son club formateur à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 contre Angers. Un baroud d’honneur conclu avec un doublé, une victoire et une qualification européenne pour la saison 2025-2026. Une soirée parfaite au Parc OL qui avait été entachée par un évènement malheureux en dehors des terrains.

    Une affaire jugée en décembre

    Pendant qu’il jouait son dernier match, Lacazette avait vu l’un de ses domiciles être la cible d’un cambriolage. De l’argent, des bijoux et des objets de luxe auraient été volés par trois malfaiteurs. Le cambriolage a été entièrement enregistré sur les caméras du domicile. Cela a certainement servi à interpeller un des suspects. Comme avancé par Actu Lyon, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné le placement en détention provisoire d’un homme résidant à Villeurbanne pour "vol aggravé". Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. L’affaire sera jugée au début du mois de décembre.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 11:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 08:45
    Baptiste Couilloud (LOU) et Fleury Di Nallo (ex-OL) pour les 100 ans de Gerland
    Govou et Di Nallo (ex-OL) célèbrent les 100 ans de Gerland avec le LOU 08:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA 07:30
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard 30/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi 30/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 30/09/25
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  30/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h) 30/09/25
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 30/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 30/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 30/09/25
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 30/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 30/09/25
    Clinton Mata devant Amine Gouiri lors d'OM - OL
    Mata (OL) retenu avec l’Angola pour la trêve internationale 30/09/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    "Avec cet état d’esprit, l’OL peut voyager" 30/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut