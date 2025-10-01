Actualités
Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
Les joueurs de l’OL à l’entraînement avant Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL - RB Salzbourg : Tolisso de retour, Abner en séance individualisée

  • par David Hernandez

    • À la veille de la 2e journée de la phase de Ligue Europa, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Suspendu à Utrecht, Corentin Tolisso est de retour, tandis qu’Abner se limite à des séances individuelles en vue d’un retour après la trêve.

    Après une entame compliquée, mais réussie à Utrecht, l’OL veut confirmer à la maison ce jeudi soir (21h) face au RB Salzbourg. Sur une dynamique plus que positive depuis le début de la saison avec six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues, les Lyonnais ne peuvent pas être dans un meilleur état d’esprit que celui qu’ils ont actuellement. Tout cela demande forcément confirmation sur la durée, mais avec encore deux matchs à disputer avant la trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca ne veulent pas gâcher le travail réalisé depuis un mois et demi. Pour la réception du club autrichien, le Portugais peut compter sur un groupe au complet, hormis les blessés de ces dernières semaines et derniers mois.

    Descamps toujours avec le groupe

    Suspendu aux Pays-Bas, Corentin Tolisso a purgé son match de suspension et se retrouve disponible pour cette première européenne au Parc OL. Il est le seul retour de marque puisque Rémy Descamps, bien que présent à la séance collective, est toujours convalescent, tout comme Abner. Touché aux adducteurs, le Brésilien ne reviendra pas avant la trêve internationale, mais s’est entraîné individuellement ce mercredi matin avec Alexandre Fahri, l’un des préparateurs physiques du groupe professionnel. Orel Mangala, aperçu en salle, et Ernest Nuamah poursuivent leur rééducation après leur blessure au ligament croisé.

    à lire également
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Aulas n’envisage pas un retour à l’OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Aulas n’envisage pas un retour à l’OL 12:30
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL - RB Salzbourg : Tolisso de retour, Abner en séance individualisée 11:46
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 11:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 10:15
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 09:30
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 08:45
    Baptiste Couilloud (LOU) et Fleury Di Nallo (ex-OL) pour les 100 ans de Gerland
    Govou et Di Nallo (ex-OL) célèbrent les 100 ans de Gerland avec le LOU 08:00
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : pas d’erreur d’arbitrage selon la DTA 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Thomas Leonard lors d'OL - Reims
    OL - Toulouse arbitré par Thomas Léonard 30/09/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Le RB Salzbourg découvrira le Parc OL mercredi 30/09/25
    Les supporters de l'OL
    L’OL espère que les supporters répondront présent contre le RB Salzbourg 30/09/25
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 29 septembre en podcast  30/09/25
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    Ligue 1 : l’OL recevra Le Havre le dimanche 14 décembre (15h) 30/09/25
    Une délégation de l'OL a acté la prolongation du partenariat avec le Dynamo FC
    Académie : l’OL prolonge son partenariat avec un club égyptien 30/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca fait la course en tête chez les coachs lyonnais 30/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    L’OL reprend l’entraînement collectif pour préparer Salzbourg 30/09/25
    Andris Treimanis lors de Slavia Prague - Ajax en Ligue Europa
    Un quatuor letton pour arbitrer OL - RB Salzbourg 30/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : Balmont va devoir se passer de plusieurs joueurs contre Saint-Priest 30/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut