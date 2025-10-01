À la veille de la 2e journée de la phase de Ligue Europa, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Suspendu à Utrecht, Corentin Tolisso est de retour, tandis qu’Abner se limite à des séances individuelles en vue d’un retour après la trêve.

Après une entame compliquée, mais réussie à Utrecht, l’OL veut confirmer à la maison ce jeudi soir (21h) face au RB Salzbourg. Sur une dynamique plus que positive depuis le début de la saison avec six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues, les Lyonnais ne peuvent pas être dans un meilleur état d’esprit que celui qu’ils ont actuellement. Tout cela demande forcément confirmation sur la durée, mais avec encore deux matchs à disputer avant la trêve internationale, les hommes de Paulo Fonseca ne veulent pas gâcher le travail réalisé depuis un mois et demi. Pour la réception du club autrichien, le Portugais peut compter sur un groupe au complet, hormis les blessés de ces dernières semaines et derniers mois.

Descamps toujours avec le groupe

Suspendu aux Pays-Bas, Corentin Tolisso a purgé son match de suspension et se retrouve disponible pour cette première européenne au Parc OL. Il est le seul retour de marque puisque Rémy Descamps, bien que présent à la séance collective, est toujours convalescent, tout comme Abner. Touché aux adducteurs, le Brésilien ne reviendra pas avant la trêve internationale, mais s’est entraîné individuellement ce mercredi matin avec Alexandre Fahri, l’un des préparateurs physiques du groupe professionnel. Orel Mangala, aperçu en salle, et Ernest Nuamah poursuivent leur rééducation après leur blessure au ligament croisé.