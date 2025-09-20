Vendredi soir, les supporters de l’OL n’ont pas manqué de revenir sur les erreurs d’arbitrage ayant eu lieu le week-end précédent à Rennes. Dans une caricature représentant Stéphanie Frappart, le Virage Nord a joué la carte de l’humour pour relever les propos de l’arbitre de la VAR à Rennes.

Face à Angers, le Kop Virage Nord avait de nombreux messages à faire passer. Des mots de soutien aux ultras strasbourgeois face à la multipropriété qui touche le RCSA. Des mots d’amour envers Samuel Umtiti qui a annoncé sa retraite sportive et qui a donné le coup d’envoi fictif vendredi soir. Et un autre message, pas forcément plus virulent, mais qui mettait en avant l’actualité de l’OL de ces derniers jours. Il était bien évidemment question de l’arbitrage lors de Rennes - OL dimanche dernier. Plus que Ruddy Buquet, c’est bien Stéphanie Frappart qui a été dans le viseur des supporters lyonnais avec une banderole réalisée sur le ton d’un humour vache.

Des décisions qui ont déclenché l'ire des Lyonnais

Dans la décision arbitrale de ne pas expulser Anthony Rouault pour sa semelle sur le genou et le tibia de Khalis Merah, le rôle joué par l’arbitre de la VAR a été central. Face aux images, Mme Frappart s’est fendue d’un "c’est haut, mais après ça ne reste pas, ça glisse. C’est bon pour moi". Des propos qui ont déclenché la colère des Lyonnais et que la DTA a considéré comme une erreur arbitrale après coup. C’est donc sous la forme d’une caricature de Stéphanie Frappart accompagnée d’un badge "arbitre nul" ainsi que de la mention "C’est bon, ça glisse" que le Virage Nord a montré son mécontentement. Rien d’insultant, mais la représentation d’une colère certaine envers ce dimanche noir pour l'arbitrage français.