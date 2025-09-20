OL - Angers (1-0) : Umtiti honoré avant la rencontre

En marge de la victoire de l’OL contre Angers (1-0), le club et ses supporters ont rendu hommage à Samuel Umtiti. L’ancien défenseur a donné le coup d’envoi fictif.

Il a cherché à retenir ses larmes, mais l’émotion était clairement présente sur son visage. Neuf ans après son dernier match au Parc OL sous les couleurs lyonnaises, Samuel Umtiti a refoulé la pelouse décinoise. Pas avec des crampons, malheureusement, mais en civil. Quelques jours après avoir annoncé sa retraite sportive, l’ancien défenseur a été honoré par son club formateur. Ayant reçu un maillot floqué de son célèbre numéro 23 pendant l’échauffement des joueurs de Paulo Fonseca, Umtiti a ensuite donné le coup d’envoi fictif de cet OL - Angers (1-0). Le tout en compagnie de son fils.

Un projet de consultant et de coach

Un moment chargé d’émotions, aussi bien pour l’ancien défenseur lyonnais que pour tout un stade. En plus des "Umtiti, Umtiti" scandés par les plus de 44 000 spectateurs, les Bad Gones ont déployé une banderole hommage à l’ancien de Ménival. "Tes valeurs ont fait de toi un joueur exemplaire, merci pour tout, Big Sam", pouvait-on lire en lettres capitales blanches sur fond rouge et bleu. À 31 ans, Samuel Umtiti va désormais s’adonner à son nouveau rôle de consultant pour DAZN avant de pourquoi pas lancer une carrière d’entraîneur, comme il l’a récemment avoué.