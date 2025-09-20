Unique buteur de la rencontre entre l'OL et Angers, Tanner Tessmann a validé la domination lyonnaise vendredi soir. L'Américain souligne la patience dont a fait preuve son équipe.

C'était une fin de match difficile, mais ce (vendredi) soir, l'OL a quatre victoires en cinq matchs. Quel est le sentiment après Angers (1-0) ?

Tanner Tessmann : Je pense qu'ils ont bien défendu ce (vendredi) soir. On a bien commencé la saison, avec quatre victoires en cinq matchs. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour ne pas concéder des buts. Si on continue de cette façon, je pense qu'on a beaucoup de chances.

Est-ce que c'était difficile de ne pas perdre patience ?

Oui, en tant que joueur, tu veux attaquer, attaquer, attaquer. Dans la manière dont ils ont joué, il faut être patient avec le ballon et attendre le bon moment, parce qu'ils sont très dangereux dans la contre-attaque. Mais je pense qu'on a fait un bon travail. Peut-être qu'il y a eu quelques moments où nous aurions pu être meilleurs et apprendre de ça, mais en général, c'était bien.

Comment avez-vous vécu le temps additionnel avec les deux gros arrêts de Dominik Greif ?

C'était fou. L'un de ces arrêts, je pensais qu'il était en retard, mais apparemment, il l'a sauvé. Donc, des réflexes incroyables et une grande performance afin de s'adapter ce (vendredi) soir, pour son premier match à la maison. Donc, c'était très important pour lui. Il y a aussi Clinton (Mata) qui a sauvé sur la ligne. C'était incroyable. Je pense que l'esprit de l'équipe, c'était de ne jamais lâcher. Et c'est ce qui nous a donné la victoire.