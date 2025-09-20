Actualités
Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers (AFP)

Angers entre regrets et optimisme après la défaite contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Tout proche de repartir avec un point du Parc OL, Angers a respecté son plan de jeu pour contrarier les Lyonnais. Avec réussite, même si le résultat n’est pas celui espéré.

    Avec 70% de possession, l’OL a dominé outrageusement les débats vendredi soir à Décines. Pourtant, malgré cette large domination, les joueurs de Paulo Fonseca ont longtemps buté sur le bloc compact d’Angers. Il a fallu faire preuve de patience afin de ne pas foncer tête baissée et de se faire prendre en contre-derrière. Il y a bien eu quelques situations à gérer, notamment en deuxième mi-temps, mais à côté de ça, l’OL a dû trouver la faille.

    Elle est intervenue sur un coup de pied arrêté avec une tête repoussée de Martin Satriano, bien suivi par Tanner Tessmann à vingt-cinq minutes de la fin. Un coup dur dans la stratégie angevine. "On a étudié le jeu de Lyon. On avait décidé de renforcer l’entrejeu, de fermer l’intérieur. Ça a plutôt bien fonctionné, se montrait satisfait Alexandre Dujeux après le match. On a toujours des regrets après une défaite. Au fil du temps, ça a été mieux avec le ballon."

    "Ne pas voir que du négatif"

    Dos au mur après l’ouverture du score lyonnaise, le SCO a forcément dû se montrer plus offensif. Cela n’a pas pour autant débouché sur un tout pour l’attaque, car l’OL avait encore le ballon. Mais avec un seul but de retard, l’espoir de ramener un point de Décines a été là jusqu’à la fin du match. D’ailleurs, dans le temps additionnel, les coéquipiers de Belkebla ont eu trois grosses opportunités de revenir au score. Sans un grand Dominik Greif, l’analyse d’après-match aurait pu être différente. "Je considère qu’on doit apprendre à chaque sortie. Je ne veux pas voir que du négatif ce soir. Il faudra digérer cette frustration", a poursuivi le coach d’Angers. Avec cinq points en cinq matchs, le SCO n’est pas forcément dans la meilleure dynamique, mais il y a un peu d’espoir.

    à lire également
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Tessmann après OL - Angers (1-0) : "Une équipe qui ne lâche jamais rien"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
    Angers entre regrets et optimisme après la défaite contre l’OL 11:00
    Tanner Tessmann buteur pour OL - Angers
    Tessmann après OL - Angers (1-0) : "Une équipe qui ne lâche jamais rien" 10:15
    Samuel Umtiti a donné le coup d'envoi fictif d'OL - Angers
    OL - Angers (1-0) : Umtiti honoré avant la rencontre 09:30
    Jorge Maciel en conférence de presse avant OL - Ludogorets
    Maciel après OL - Angers (1-0) : "Trouver un équilibre devant" 08:45
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - Angers (1-0) : Greif s'est illustré quand il le fallait 08:00
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L'OL Lyonnes sans Diani, Renard ni ses supporters pour le derby 07:30
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Angers (1-0) : Fofana "commence à avoir l'habitude de ces tacles" 19/09/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Angers (1-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 19/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    L'OL assure l'essentiel face à Angers (1-0) 19/09/25
    Martin Satriano, attaquant de l'OL
    OL - Angers : Satriano titulaire à la pointe de l'attaque 19/09/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Que des matchs compliqués avec le nouveau format" 19/09/25
    Alexandre Lacazette après son 200e but avec l'OL contre Angers
    OL : Lacazette salue le sacrifice de Mikautadze 19/09/25
    Tanner Tessmann (OL)
    OL : Tanner Tessmann renaît de ses cendres en Ligue 1 19/09/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Angers : Fonseca va retrouver un vestiaire qui lui a manqué 19/09/25
    Jordan Lefort, joueur du SCO Angers
    Angers veut défier l'OL "avec les meilleures idées possibles" 19/09/25
    OL Académie : le programme du week-end 19/09/25
    Habib Beye, coach de Rennes
    Rennes - OL (3-1) : Habib Beye dément les accusations lyonnaises 19/09/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Ligue des champions : l’OL Lyonnes retrouvera Arsenal 19/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut