Angers entre regrets et optimisme après la défaite contre l’OL

Tout proche de repartir avec un point du Parc OL, Angers a respecté son plan de jeu pour contrarier les Lyonnais. Avec réussite, même si le résultat n’est pas celui espéré.

Avec 70% de possession, l’OL a dominé outrageusement les débats vendredi soir à Décines. Pourtant, malgré cette large domination, les joueurs de Paulo Fonseca ont longtemps buté sur le bloc compact d’Angers. Il a fallu faire preuve de patience afin de ne pas foncer tête baissée et de se faire prendre en contre-derrière. Il y a bien eu quelques situations à gérer, notamment en deuxième mi-temps, mais à côté de ça, l’OL a dû trouver la faille.

Elle est intervenue sur un coup de pied arrêté avec une tête repoussée de Martin Satriano, bien suivi par Tanner Tessmann à vingt-cinq minutes de la fin. Un coup dur dans la stratégie angevine. "On a étudié le jeu de Lyon. On avait décidé de renforcer l’entrejeu, de fermer l’intérieur. Ça a plutôt bien fonctionné, se montrait satisfait Alexandre Dujeux après le match. On a toujours des regrets après une défaite. Au fil du temps, ça a été mieux avec le ballon."

"Ne pas voir que du négatif"

Dos au mur après l’ouverture du score lyonnaise, le SCO a forcément dû se montrer plus offensif. Cela n’a pas pour autant débouché sur un tout pour l’attaque, car l’OL avait encore le ballon. Mais avec un seul but de retard, l’espoir de ramener un point de Décines a été là jusqu’à la fin du match. D’ailleurs, dans le temps additionnel, les coéquipiers de Belkebla ont eu trois grosses opportunités de revenir au score. Sans un grand Dominik Greif, l’analyse d’après-match aurait pu être différente. "Je considère qu’on doit apprendre à chaque sortie. Je ne veux pas voir que du négatif ce soir. Il faudra digérer cette frustration", a poursuivi le coach d’Angers. Avec cinq points en cinq matchs, le SCO n’est pas forcément dans la meilleure dynamique, mais il y a un peu d’espoir.