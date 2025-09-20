La direction de Rennes a écrit à l’OL après les polémiques

Une semaine après la rencontre, Rennes continue de l’avoir mauvaise suite aux déclarations lyonnaises d’après-match. Le club breton a d’ailleurs écrit à l’OL pour s’étonner de ces prises de parole.

La 5e journée est déjà passée pour l'OL, pourtant il est encore question de la journée précédente. Entre Rennes et le club lyonnais, la fin du match dimanche dernier a donné lieu à des scènes de tension entre les deux bancs, notamment. Jorge Maciel n'avait pas manqué de critiquer l'attitude d'Habib Beye, jugée irrespectueuse sur les buts bretons. Une version contestée par le coach rennais et qui a donné lieu à une lettre de la direction des Rouge et Noir d'après RMC Sport. Elle était destinée à Michele Kang, la présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, son directeur général. Un courrier pour mettre les points sur les "i" et mettre un terme à cette querelle médiatique.

Congré dans le viseur rennais

En sa qualité de président du Stade Rennais, Arnaud Pouille s'est dit "très étonné de certains comportements et déclarations de membres de l'Olympique lyonnais". Il pointe spécifiquement le comportement de Daniel Congré, qui n'avait pas encore pris place sur le banc le week-end dernier. "Des membres se sont autorisés à appréhender notre coach durant la rencontre et à l'invectiver dans sa zone technique puis dans le tunnel (...). M. Congré s'était d'ailleurs déjà illustré pendant la mi-temps en essayant d'intervenir auprès du corps arbitral au sujet d'une action litigieuse qualifiée d'électrique (la semelle d'Anthony Rouault non sanctionnée sur Khalis Merah, ndlr)."

"Une théâtralisation qui n'aide pas la Ligue 1"

En plus du coordinateur sportif, Jorge Maciel est également dans le viseur rennais, après ses "propos mensongers". L'entraîneur adjoint de l'OL aurait inventé certains comportements d'après le président Pouille. "Habib Beye a naturellement exprimé ses émotions aux côtés de son staff et avec notre public après les buts de notre équipe. En revanche, au regard des plans de caméra que nous vous invitons à consulter, il n'y a pas eu de comportement déplacé à l'égard du staff lyonnais. Ces propos (...) tendent à dégrader la réputation de notre entraîneur principal et plus globalement de notre club, tance Pouille. Nous estimons que toute cette théâtralisation n'aide ni les entraîneurs, ni nos joueurs, ni le corps arbitral et nuit à l'image du football français dans son ensemble." Ce Rennes - OL aura en tout cas fait couler beaucoup d'encre.