Actualités
Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l’OL

OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche

  • par Gwendal Chabas

    • Face aux récents événements à Rennes, l'OL a pris une première mesure. Le coordinateur sportif Daniel Congré suivra désormais les rencontres depuis le banc de touche.

    L'OL n'est pas satisfait de l'arbitrage du match à Rennes dimanche (3-1), et il l'a fait savoir par l'intermédiaire de Matthieu Louis-Jean. Une sortie publique qui rappelait celle du directeur technique face à Saint-Etienne au mois d'avril avec la faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso. Cette fois-ci, c'est une semelle d'Anthony Rouault sur Khalis Merah qui est dans son viseur.

    En attendant de voir ce qu'il adviendra de ce sujet sur les futures rencontres, le club a pris une mesure. Il a choisi de placer un dirigeant, en l'occurrence Daniel Congré, sur le banc de touche. Le coordinateur sportif rhodanien suivra les parties dans la zone technique. Il sera au côté du staff et de Jorge Maciel, puis de Paolo Fonseca à l'issue de sa suspension.

    Congré échange déjà avec les arbitres

    Il faudra observer quel impact cela peut avoir, mais le club entend installer une présence au plus près du terrain. L'idée est de placer une personne représentante de l'institution proche de l'action. Sachant que l'ancien joueur de Montpellier échange déjà avec les arbitres.

    Il sera ainsi chargé de faire le lien entre la direction et les officiels. En revanche, il ne devrait pas être amené à intervenir face à la presse, comme a pu le faire Louis-Jean ce week-end. Une prérogative que ce dernier gardera, même si l'Olympique lyonnais espère que ses prises de parole seront très espacées. Signe que le sujet de l'arbitrage ne fera plus couler d'encre.

    à lire également
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Daniel Congré, nouveau coordinateur sportif de l'OL
    OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche 17:25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    OL : touché à Rennes, Rémy Descamps sera absent plusieurs semaines 16:50
    Rachid Ghezzal
    OL : pour Rachid Ghezzal, une première difficile, huit ans après 16:00
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : première exclusion d’un joueur de l’OL depuis avril 2024 15:10
    Vers une absence de diffusion pour Young Boys - OL en Ligue Europa 14:20
    Tifo des supporters de l'OL pour Anthony Lopes
    Lopes (ex-OL) "était très ému" après l'hommage des supporters 13:30
    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16 12:40
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Corentin Tolisso, forte tête à l'OL 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Rémy Descamps malheureux jusqu'au bout 11:00
    Samuel Umtiti
    Mercato : clap de fin pour Samuel Umtiti (ex-OL) 10:10
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Rennes - OL (3-1) : exclusion valable pour Tyler Morton 09:25
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    L'avant-centre, le dernier chaînon manquant à cet OL ? 08:40
    Clément Turpin choisi pour arbitrer OL - Angers vendredi 08:00
    Anthony Rouault, joueur de Rennes
    OL : le Rennais Anthony Rouault devait être exclu 07:30
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Retour sur terre pour l'OL, la VAR en panne ? 15/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca peut de nouveau avoir accès aux vestiaires 15/09/25
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Lacazette (ex-OL) débloque son compteur en Arabie saoudite 15/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL : plus d’un match de suspension pour Morton ? 15/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut