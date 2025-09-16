OL : Daniel Congré assistera aux matchs depuis le banc de touche

Face aux récents événements à Rennes, l'OL a pris une première mesure. Le coordinateur sportif Daniel Congré suivra désormais les rencontres depuis le banc de touche.

L'OL n'est pas satisfait de l'arbitrage du match à Rennes dimanche (3-1), et il l'a fait savoir par l'intermédiaire de Matthieu Louis-Jean. Une sortie publique qui rappelait celle du directeur technique face à Saint-Etienne au mois d'avril avec la faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso. Cette fois-ci, c'est une semelle d'Anthony Rouault sur Khalis Merah qui est dans son viseur.

En attendant de voir ce qu'il adviendra de ce sujet sur les futures rencontres, le club a pris une mesure. Il a choisi de placer un dirigeant, en l'occurrence Daniel Congré, sur le banc de touche. Le coordinateur sportif rhodanien suivra les parties dans la zone technique. Il sera au côté du staff et de Jorge Maciel, puis de Paolo Fonseca à l'issue de sa suspension.

Congré échange déjà avec les arbitres

Il faudra observer quel impact cela peut avoir, mais le club entend installer une présence au plus près du terrain. L'idée est de placer une personne représentante de l'institution proche de l'action. Sachant que l'ancien joueur de Montpellier échange déjà avec les arbitres.

Il sera ainsi chargé de faire le lien entre la direction et les officiels. En revanche, il ne devrait pas être amené à intervenir face à la presse, comme a pu le faire Louis-Jean ce week-end. Une prérogative que ce dernier gardera, même si l'Olympique lyonnais espère que ses prises de parole seront très espacées. Signe que le sujet de l'arbitrage ne fera plus couler d'encre.