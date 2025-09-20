OL Académie : la réserve doit rattraper le peloton

En difficulté en championnat, la réserve de l'OL est en confiance avant de mettre le cap pour l'île de Beauté, la Corse.

Après "difficile", "rassurant" vient caractériser la forme actuelle de l'OL en Nationale 3. Car le début de saison de la réserve lyonnaise est loin d'être idyllique contrairement au reste de l'académie. Pour l'heure, les hommes de Gueïda Fofana peinent à trouver la formule idoine. Le premier succès acquis il y a deux semaines contre Riviera (3-2) parviendra peut-être à lancer définitivement la machine lyonnaise ? En tout cas, la réserve est en confiance avant de mettre le cap pour la Corse et affronter le Gallia Lucciana.

Confirmer en Corse et rattraper le podium

Dispensés de championnat le week-end dernier, les jeunes de Gueïda Fofana faisaient leur entrée en lice en Challenge Espoirs. Première rencontre face à un OM expérimenté, première victoire aux tirs au but (2-2, 4-2 T.A.B.). Fort de deux succès consécutifs, la réserve de l'OL a tout intérêt à poursuivre sur sa bonne dynamique afin de se reprendre en championnat.

En revanche et heureusement pour les espoirs lyonnais, aucune équipe n'est encore parvenue à prendre un réel ascendant après trois journées. L'actuel triptyque étant composé d'Ales (7 pts) suivi de Cannet Roche (6 pts) et Bourgoin-Jallieu (5 pts). C'est avec un fort intérêt que l'OL veut repartir de l'île de la Beauté avec trois points en poche. Neuvièmes du classement avec quatre unités, les hommes de Gueïda Fofana feront en tout cas leur possible pour remporter ce duel méditerranéen contre le Gallia Lucciana, onzième avec trois points dont un match de retard.