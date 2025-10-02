L’OL ne s’est pas brûlé les ailes contre Salzbourg (2-0)

Largement dominateur ce jeudi soir, l’OL n’a pas manqué son premier rendez-vous européen à la maison. Grâce à sa victoire 2-0 sur le RB Salzbourg, la formation lyonnaise bascule dans le top 5 de cette Ligue Europa.

Il ne régnait pas une ambiance de coupe d’Europe ce jeudi soir à Décines. On était assez loin de ce qui a pu faire le piment du Parc OL lors d’affiches européennes, mais forcément, la venue du RB Salzbourg n’avait pas le prestige pour attirer les foules. Mais par son histoire, l’OL ne peut bouder une soirée européenne et tout ce qui va avec. La saison passée l’avait prouvé malgré la désillusion de Manchester United.

Cette nouvelle campagne, les hommes de Paulo Fonseca l’attaquent encore tambour battant et ce n’est pas plus mal dans un souci de rotation futur. Ultra-dominateurs pendant 90 minutes, ils n’ont clairement pas été mis en danger par le RB Salzbourg. Après Utrecht il y a une semaine, l’OL enchaîne donc une deuxième victoire consécutive dans cette Ligue Europa. De bon augure avant de se frotter au FC Bâle et au Real Betis sur le prochain mois.

Satriano a pesé

Pour ce premier rendez-vous à la maison et à trois jours de la venue de Toulouse, Paulo Fonseca n’a pas hésité à faire quelques changements pour faire souffler certains comme Malick Fofana et Ainsley Maitland-Niles. Comme à Utrecht, des éléments en manque de temps de jeu ont donc profité de cette Ligue Europa pour prendre du rythme. À la différence de la 1re journée, l’OL a vite imprimé son jeu, au point d’obtenir un penalty dès la 6e minute sur une frappe de De Carvalho contrée par une main. Malheureusement, un peu trop en dilettante dans sa course, Pavel Sulc n’a pas réussi à lancer son équipe.

Que cela ne tienne, cet OL a été largement supérieur à son adversaire et l’ouverture du score est intervenue quatre minutes plus tard. Sur une relance anticipée, Karabec a servi sur un plateau Satriano qui a débloqué son compteur but dans la capitale des Gaules (1-0, 11e). Le plus dur a presque été fait à ce moment-là pour pouvoir maitriser le tempo. C’est d’ailleurs clairement ce qu’il s’est passé malgré deux frayeurs sur des attitudes un peu trop faciles des Lyonnais. Mais Greif a veillé au grain (32e, 45+1e).

Un break à l'heure de jeu qui fait du bien

Malgré cette domination, il a manqué cette occasion qui aurait pu mettre l’OL vraiment à l’abri avant la pause. Mais, de l’autre côté, on ne voyait pas trop comment Salzbourg allait pouvoir mettre en danger cette défense toujours aussi intraitable. Le salut n’a pas mis longtemps à arriver dans le deuxième acte après un corner mal renvoyé. Ayant eu tout le loisir de s’appliquer, Karabec a déposé le ballon sur la tête de Ruben Kluivert, bien plus à son aise qu’aux Pays-Bas.

Ce break à la 57e minute ne pouvait pas mieux tomber pour Paulo Fonseca. Dans un souci de gérer les temps de jeu et la fatigue, le Portugais a fait un triple changement dix minutes après ce but du 2-0. Dos au mur, le RB Salzbourg a enfin cherché à sortir de sa zone, poussant Greif à faire deux, trois arrêts bien sentis. Sans en faire bien plus qu'il n'en faut, l'OL a géré son avance. Tout continue à bien rouler à Décines.