OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Ultra-dominateur pendant une grosse heure de jeu, l'OL n'a pas manqué sa première à domicile en Ligue Europa (2-0). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Le pied gauche soyeux de Karabec

Il ne faudra certainement jamais lui demander de provoquer sur son côté. Ce n'est clairement pas son profil et Adam Karabec est avant tout dans le registre de l'ailier faux pied qui rentre pour poser des galettes. Ce jeudi, c'était clairement Noël bien avant l'heure avec le Tchèque dans la victoire lyonnaise (2-0). C'est d'abord avec son pied droit qu'il a permis à l'OL de débloquer la situation à la 11e minute. En anticipant bien la relance du portier autrichien, il a pu ajuster son ballon pour Satriano et sa tête plongeante.

Il a remis ça cinquante minutes plus tard, cette fois du gauche, pour un ballon déposé sur la tête de Kluivert. Deux passes décisives, mais dont le total aurait pu être encore plus élevé si un défenseur de Salzbourg n'avait pas devancé Tagliafico (22e) ou si Tolisso avait pu rabattre ou remiser correctement (24e). Ça ne va pas très vite avec Karabec, mais techniquement, c'est très propre.

On a moins aimé

Des attitudes parfois un peu trop faciles

Le penalty de Pavel Sulc avait presque donné le ton dans cette rencontre. Avec une course un peu trop facile sur sa tentative, le Tchèque a loupé une bonne opportunité d'ouvrir le score à la 6e minute et de prendre confiance. Il n'a pas été le seul dans ce cas, même si la domination lyonnaise a peut-être poussé à ces erreurs d'inattention ou de facilité. Bien dans son match, Mathys De Carvalho a enchaîné deux pertes de balle sur des situations simples, dont une a donné une occasion à Salzbourg. Tolisso et Tessmann ont eu aussi leur moment d'absence quand Kluivert, probablement dans l'euphorie de son premier but avec l'OL, s'est emmêlé les pinceaux à trois reprises. Face à un adversaire contre le RB Salzbourg, cela n'a pas eu d'incidence, mais attention.