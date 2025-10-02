OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir

Ultra-dominateur pendant une grosse heure de jeu, l'OL n'a pas manqué sa première à domicile en Ligue Europa (2-0). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
Le pied gauche soyeux de Karabec
Il ne faudra certainement jamais lui demander de provoquer sur son côté. Ce n'est clairement pas son profil et Adam Karabec est avant tout dans le registre de l'ailier faux pied qui rentre pour poser des galettes. Ce jeudi, c'était clairement Noël bien avant l'heure avec le Tchèque dans la victoire lyonnaise (2-0). C'est d'abord avec son pied droit qu'il a permis à l'OL de débloquer la situation à la 11e minute. En anticipant bien la relance du portier autrichien, il a pu ajuster son ballon pour Satriano et sa tête plongeante.
Il a remis ça cinquante minutes plus tard, cette fois du gauche, pour un ballon déposé sur la tête de Kluivert. Deux passes décisives, mais dont le total aurait pu être encore plus élevé si un défenseur de Salzbourg n'avait pas devancé Tagliafico (22e) ou si Tolisso avait pu rabattre ou remiser correctement (24e). Ça ne va pas très vite avec Karabec, mais techniquement, c'est très propre.
On a moins aimé
Des attitudes parfois un peu trop faciles
Le penalty de Pavel Sulc avait presque donné le ton dans cette rencontre. Avec une course un peu trop facile sur sa tentative, le Tchèque a loupé une bonne opportunité d'ouvrir le score à la 6e minute et de prendre confiance. Il n'a pas été le seul dans ce cas, même si la domination lyonnaise a peut-être poussé à ces erreurs d'inattention ou de facilité. Bien dans son match, Mathys De Carvalho a enchaîné deux pertes de balle sur des situations simples, dont une a donné une occasion à Salzbourg. Tolisso et Tessmann ont eu aussi leur moment d'absence quand Kluivert, probablement dans l'euphorie de son premier but avec l'OL, s'est emmêlé les pinceaux à trois reprises. Face à un adversaire contre le RB Salzbourg, cela n'a pas eu d'incidence, mais attention.
Bravo Kluivert, bien aidé par la faiblesse adverse. Mais il a été sérieux, appliqué et en plus un petit but de la tête. Soirée parfaite !
Et alors Karanec…un délice techniquement…et comme la défense adverse le laissait tranquillement contrôler et lever la tête, il s’est fait plaisir…
On ne rencontrera pas une équipe aussi docile à chaque match malheureusement.
Le but de Kluivert ne doit pas masquer son match globalement décevant. En première mi-temps, il n’a quasiment jamais proposé de dédoublements ni de solutions offensives dans son couloir. Son jeu s’est résumé à une succession de passes vers l’arrière, majoritairement pour Mata ou Tessmann, sans jamais chercher à accélérer le rythme.
Pire encore, sur l’action qui lui amène le corner du but lyonnais, c’est Tolisso qui effectue le dédoublement avec Karabec, alors que ce type de mouvement devrait justement être le rôle naturel de Kluivert. Cela illustre bien son manque d’initiative et de projection dans le jeu.
On peut aussi noter plusieurs approximations techniques, avec des passes manquées et des ballons rendus à l’adversaire. Son but, bien qu’important, reste avant tout opportuniste et ne reflète pas une influence constante sur le match.
À l’heure actuelle, son niveau correspond davantage à un joueur de bas de tableau de Ligue 1. Certes, il n’a joué que deux matchs, mais jusqu’ici il n’apporte ni percussion, ni prise de risque, ni véritable plus-value dans le jeu offensif.
Salzbourg était quand même à la coupe du monde...
6 pts en 2 matchs, encore 2 victoires en 6 matchs et on sera en barrages (l’objectif étant bien sûr les 8emes direct)
Le tout en ayant fait tourner Morton, Fofana, Maitland-Niles pour dimanche
C’est tout bénef !