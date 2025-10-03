Actualités
Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL) (Photo by Alexandra BEIER / AFP)

OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Membres indéboulonnables de la charnière centrale, Clinton Mata et Moussa Niakhaté sont déterminants dans les résultats actuels de l'OL. Une association extrêmement solide.

    Ils sont à la tête, pas seulement eux évidemment, de la meilleure défense de Ligue 1. Une des meilleures d'Europe, même, sur ce début de saison. Ce n'est peut-être que passager, mais Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont réussi à museler sept des huit équipes affrontées jusqu'à présent.

    Avec trois buts encaissés, ils font aussi bien que l'AC Milan, la Roma et Arsenal pour l'instant. Une solidité que l'OL doit à ses gardiens Rémy Descamps et Dominik Greif, aux latéraux, aux milieux, ainsi qu'aux performances de ses centraux.

    "On a créé des liens. Il y a de la complicité entre nous"

    Pour l'instant irréprochables, les deux internationaux africains forment une paire complémentaire et rarement prise à revers jusqu'ici. Mata a donné quelques explications sur ce renouveau après le succès 2-0 face au RB Salzburg. "Ça fait plus d'un an et demi (un an et trois mois, soit 42 parties, NDLR) qu'on joue ensemble (avec Niakahté). Forcément, on a créé des liens. Il y a de la complicité entre nous, énormément de communication sur le terrain, a ajouté l'Angolais. Tout cela facilite les choses."

    Pour l'heure, Niakhaté a disputé toutes les minutes des huit matchs. Mata, lui, est sorti à la 86e contre le FC Metz (3-0). Reste à savoir si les deux footballeurs parviendront à poursuivre dans cette voie, et surtout, comment l'équipe s'en sortira si l'un d'eux, ou les deux, est absent.

    à lire également
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse
    1 commentaire
    1. cavegone
      cavegone - ven 3 Oct 25 à 15 h 23

      Hier il a eu des petites déconcentration Mata.
      Mais Moussa 😳 ça vaut largement son prix sur ce qu’il montre depuis la préparation. Vraiment c’est dingue la transformation ! Et quand il monte il trouve de super passes, j’ai même pas souvenir de l’avoir vu perdre le moindre ballon cette année (il doit y en avoir quand même 😅).

      Bref belle charnière, la meilleure qu’on ait eue depuis des années.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 15:15
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 15:10
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 14:20
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 13:30
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 12:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 11:50
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 11:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
    Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
    Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 02/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    L’OL ne s’est pas brûlé les ailes contre Salzbourg (2-0) 02/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Salzbourg : Fonseca relance Kluivert, De Carvalho et Sulc en Ligue Europa 02/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Tessmann, Greif... des retours en sélection à l'OL 02/10/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : la belle initiative des cadres du vestiaire 02/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut