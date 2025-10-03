OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté

Membres indéboulonnables de la charnière centrale, Clinton Mata et Moussa Niakhaté sont déterminants dans les résultats actuels de l'OL. Une association extrêmement solide.

Ils sont à la tête, pas seulement eux évidemment, de la meilleure défense de Ligue 1. Une des meilleures d'Europe, même, sur ce début de saison. Ce n'est peut-être que passager, mais Clinton Mata et Moussa Niakhaté ont réussi à museler sept des huit équipes affrontées jusqu'à présent.

Avec trois buts encaissés, ils font aussi bien que l'AC Milan, la Roma et Arsenal pour l'instant. Une solidité que l'OL doit à ses gardiens Rémy Descamps et Dominik Greif, aux latéraux, aux milieux, ainsi qu'aux performances de ses centraux.

"On a créé des liens. Il y a de la complicité entre nous"

Pour l'instant irréprochables, les deux internationaux africains forment une paire complémentaire et rarement prise à revers jusqu'ici. Mata a donné quelques explications sur ce renouveau après le succès 2-0 face au RB Salzburg. "Ça fait plus d'un an et demi (un an et trois mois, soit 42 parties, NDLR) qu'on joue ensemble (avec Niakahté). Forcément, on a créé des liens. Il y a de la complicité entre nous, énormément de communication sur le terrain, a ajouté l'Angolais. Tout cela facilite les choses."

Pour l'heure, Niakhaté a disputé toutes les minutes des huit matchs. Mata, lui, est sorti à la 86e contre le FC Metz (3-0). Reste à savoir si les deux footballeurs parviendront à poursuivre dans cette voie, et surtout, comment l'équipe s'en sortira si l'un d'eux, ou les deux, est absent.