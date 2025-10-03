Actualités
Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
Les joueurs de l’OL ont rendu hommage à Lacombe face à l’OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : les statistiques du début de saison

    • Sept victoires en huit matchs, trois buts encaissés, tous en infériorité numérique. Numériquement et dans l'impression visuelle, l'OL a réussi son début de saison.

    Après les 90 minutes délicates à Lille (0-1), la soirée de jeudi fut plus tranquille pour l'OL. Malgré un peu de dilettantisme par moments, les partenaires de Moussa Niakhaté ont globalement maîtrisé les débats pour s'offrir une septième victoire en huit sorties.

    Un départ canon que le club n'avait plus réalisé depuis 2009-2010. Il n'a fait aussi bien qu'à deux reprises dans son histoire, après l'exercice 2005-2006, peut-être la meilleure version de l'Olympique lyonnais durant la décennie remplie de titres. Mais c'est la première fois qu'il y parvient en réalisant sept "blanchissements", grâce à des succès 1-0 (cinq) 2-0 (RB Salzburg) et 3-0 (Metz).

    Défensivement, l'OL lutte avec Arsenal, le Milan et la Roma

    Car c'est surtout défensivement que cet Olympique lyonnais impressionne. Il a concédé "seulement" trois buts, et tous en infériorité numérique, à Rennes (3-1). Dans les cinq principaux championnats, seuls Arsenal, la Roma (battue par Lille jeudi) et l'AC Milan font aussi bien, toutes compétitions confondues.

    Deuxième de Ligue 1, à égalité avec le PSG (15 points sur 18 possibles), l'OL se donne en plus une marge pour la qualification en Ligue Europa. Grâce à ses 199e et 200e réalisations dans cette compétition (meilleur total pour une formation française), il occupe la 5e place de la phase de classement. À lui de confirmer cela sur les semaines et mois à venir.

      lekinslayer - ven 3 Oct 25 à 11 h 10

      Ne nous emballons pas pour le moment : les matchs de retour de trêve internationale vont être déterminant pour la suite de la saison. Avec en point d'orgue un match contre le PSG le 9 novembre. A ce moment là on y verra plus clair

