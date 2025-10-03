Jeudi, l'OL a terminé la rencontre face au RB Salzburg avec Mathys De Carvalho, Khalis Merah et Enzo Molebe. Paulo Fonseca est revenu sur sa gestion de ces jeunes éléments.

Ce sera l'une des choses surveillées par les observateurs cette saison à l'OL. Au-delà du classement final dans un exercice "de transition", verra-t-on des jeunes éclore pour l'avenir ? Pour l'instant, Kahlis Merah est le plus en vue. Mathys De Carvalho également gratte de plus en plus de temps de jeu. Et jeudi, face au RB Salzburg (2-0), Enzo Molebe a eu le droit à un gros quart d'heure.

On sent que Paolo Fonseca essaie de jongler entre conserver sa dynamique et gestion de l'effectif. Pour l'instant, il semble y parvenir. L'atmosphère est bonne, entraînée par les victoires qui s'enchaînent (sept en huit rencontres). Reste à voir si dans tout ça, Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodríguez se feront une place.

"Je sais que je peux les faire jouer"

Le coach rhodanien s'est expliqué sur sa gestion de ces éléments prometteurs. "Ce n'est pas une question de compétition. C'est une combinaison de facteurs. Nous avons beaucoup de matchs, mais c'est aussi le fruit du travail et de leurs progrès ces dernières semaines. Ils m'ont donné de la confiance, de sorte que je sais que je peux les faire jouer, a-t-il confié. Il y a ici des jeunes de qualité, et il est plus facile de les impliquer quand nous sommes dans cette dynamique."