Actualités
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
De Carvalho, Molebe et Merah lors d’OL – Angers (@OL )

OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes

  • par Gwendal Chabas

    • Jeudi, l'OL a terminé la rencontre face au RB Salzburg avec Mathys De Carvalho, Khalis Merah et Enzo Molebe. Paulo Fonseca est revenu sur sa gestion de ces jeunes éléments.

    Ce sera l'une des choses surveillées par les observateurs cette saison à l'OL. Au-delà du classement final dans un exercice "de transition", verra-t-on des jeunes éclore pour l'avenir ? Pour l'instant, Kahlis Merah est le plus en vue. Mathys De Carvalho également gratte de plus en plus de temps de jeu. Et jeudi, face au RB Salzburg (2-0), Enzo Molebe a eu le droit à un gros quart d'heure.

    On sent que Paolo Fonseca essaie de jongler entre conserver sa dynamique et gestion de l'effectif. Pour l'instant, il semble y parvenir. L'atmosphère est bonne, entraînée par les victoires qui s'enchaînent (sept en huit rencontres). Reste à voir si dans tout ça, Téo Barisic et Alejandro Gomes Rodríguez se feront une place.

    "Je sais que je peux les faire jouer"

    Le coach rhodanien s'est expliqué sur sa gestion de ces éléments prometteurs. "Ce n'est pas une question de compétition. C'est une combinaison de facteurs. Nous avons beaucoup de matchs, mais c'est aussi le fruit du travail et de leurs progrès ces dernières semaines. Ils m'ont donné de la confiance, de sorte que je sais que je peux les faire jouer, a-t-il confié. Il y a ici des jeunes de qualité, et il est plus facile de les impliquer quand nous sommes dans cette dynamique."

    à lire également
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 12:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 11:50
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 11:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
    Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
    Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
    OL - RB Salzbourg (2-0) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 02/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    L’OL ne s’est pas brûlé les ailes contre Salzbourg (2-0) 02/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL - Salzbourg : Fonseca relance Kluivert, De Carvalho et Sulc en Ligue Europa 02/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Tessmann, Greif... des retours en sélection à l'OL 02/10/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : la belle initiative des cadres du vestiaire 02/10/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Bleus : Deschamps justifie l’absence de Tolisso (OL) 02/10/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) retenu avec le Sénégal cet octobre 02/10/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : la vie de groupe, clé du succès estival ? 02/10/25
    Kelyan Yahia (OL) va représenter la Tunisie
    OL Académie : Kelyan Yahia va représenter la Tunisie 02/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut