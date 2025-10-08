Six supporters de l'OL sur dix sont venus au stade à l'aide des transports en commun en 2024-2025. Un chiffre en perpétuelle augmentation.

À la fin du mois de septembre, le 29, les administrateurs de la Fondation OL ont tenu une réunion bilan de l'exercice 2024-2025. Il était aussi question des engagements pour l'année à venir, en plus d'intégrer Michael Gerlinger dans ce comité.

Parmi les nouveautés, on notera le lancement d'un camion-épicerie solidaire mobile cofinancé par l'Olympique lyonnais à destination de la Banque alimentaire. Rappelons que cette dernière reçoit régulièrement les invendus des jours de match ou d'événement au Groupama Stadium (5,5 tonnes la saison passée).

Plus 3,5 points pour l'usage des transports en commun

Autre point intéressant du rapport, les indicateurs environnementaux de l'enceinte décinoise. Par exemple, on observe que 60 % des supporters rhodaniens sont venus à l'aide des transports en commun, à savoir le tramway ou les navettes depuis les parkings relais. Ils étaient 56,5 % en 2023-2024 et 55 % en 2022-2023.

Et pour les automobilistes, le club souhaite encourager le covoiturage. Il estime que cette solution de déplacement a permis d'économiser 20 tonnes de CO² sur cette même période. Quant aux vélos, ils sont en moyenne 160 à stationner dans le parking du stade lors des rencontres de l'OL.

La consommation d'électricité augmente, celle de l'eau diminue

Nous pouvons également retenir que la consommation d'électricité a augmenté entre 23-24 et 24-25 (de 8 776 MWh à 9 254 MWh). Cela est dû notamment à l'organisation d'affiches des JO 2024 et à "d'un hiver rigoureux". Une hausse compensée, en partie, par une baisse de l'usage de l'eau (de 29 625 m3 à 24 832 m3).

Enfin, sachez que la part des déchets recyclés a progressé. Elle est passée de 67 à 72 %. Dans le même temps, le total de détritus diminuait quantitativement (495 tonnes en 23-24 contre 471 tonnes en 2024-2025).