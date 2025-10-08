Actualités
Des supporters devant le Parc OL
Des supporters devant le Parc OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun

  • par Gwendal Chabas
  3 Commentaires

    • Six supporters de l'OL sur dix sont venus au stade à l'aide des transports en commun en 2024-2025. Un chiffre en perpétuelle augmentation.

    À la fin du mois de septembre, le 29, les administrateurs de la Fondation OL ont tenu une réunion bilan de l'exercice 2024-2025. Il était aussi question des engagements pour l'année à venir, en plus d'intégrer Michael Gerlinger dans ce comité.

    Parmi les nouveautés, on notera le lancement d'un camion-épicerie solidaire mobile cofinancé par l'Olympique lyonnais à destination de la Banque alimentaire. Rappelons que cette dernière reçoit régulièrement les invendus des jours de match ou d'événement au Groupama Stadium (5,5 tonnes la saison passée).

    Plus 3,5 points pour l'usage des transports en commun

    Autre point intéressant du rapport, les indicateurs environnementaux de l'enceinte décinoise. Par exemple, on observe que 60 % des supporters rhodaniens sont venus à l'aide des transports en commun, à savoir le tramway ou les navettes depuis les parkings relais. Ils étaient 56,5 % en 2023-2024 et 55 % en 2022-2023.

    Et pour les automobilistes, le club souhaite encourager le covoiturage. Il estime que cette solution de déplacement a permis d'économiser 20 tonnes de CO² sur cette même période. Quant aux vélos, ils sont en moyenne 160 à stationner dans le parking du stade lors des rencontres de l'OL.

    La consommation d'électricité augmente, celle de l'eau diminue

    Nous pouvons également retenir que la consommation d'électricité a augmenté entre 23-24 et 24-25 (de 8 776 MWh à 9 254 MWh). Cela est dû notamment à l'organisation d'affiches des JO 2024 et à "d'un hiver rigoureux". Une hausse compensée, en partie, par une baisse de l'usage de l'eau (de 29 625 m3 à 24 832 m3).

    Enfin, sachez que la part des déchets recyclés a progressé. Elle est passée de 67 à 72 %. Dans le même temps, le total de détritus diminuait quantitativement (495 tonnes en 23-24 contre 471 tonnes en 2024-2025).

    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty
    3 commentaires
    1. Avatar
      vauban - mer 8 Oct 25 à 11 h 30

      Quand allons nous voir nos dirigeants venir au Groupama avec nos réseaux de transports urbains ? On a déjà un maire actuel qui vient à l'Hotel de ville en vélo , on va voir si Aulas va prendre le pas de l'écologie urbaine où bien ce n'est que pour les autres ..

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 8 Oct 25 à 11 h 31

      C'est bien, jfol à toi de joué aussi 😉😂
      Pour l'électricité, des sentinelles de la nuit sont en train de se mettre en place un peu partout, les fraudes et/ou les horaires d'allumages des enseignes publicitaires qui ne seront pas respectées seront soumisent à la loi.
      Il faut absolument faire des grosses économies de ce côté là. En plus ça éviterait de construire des nouveaux EPR archi ruineux pour le pays.
      Quand je vois que L'enseigne Leclerc a fait installé des écrans publicitaires au dessus de chaque pompe à carburant c'est scandaleux. Des collectifs ont déjà commencé à en taguer quelques-uns bravo à eux, ne nous laissons plus polluer le cerveau avec ses pubs 🤮

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 8 Oct 25 à 11 h 35

      j'ai la chance de pouvoir y venir à pied , mais si tu n'es pas abonné ça coute un bras , alors pour le moment je me contente de l'Arena , ou je viendrai d'ailleurs vendredi soir voir le concert Indochine ( une musique de vieux qui plait aussi aux jeunes , va comprendre ) .

      Signaler

