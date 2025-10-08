Actualités
Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht (@UEFA)

Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa

  par Gwendal Chabas

    • Après deux rencontres de Ligue Europa, l'OL compte deux succès. Une campagne bien lancée qui lui offre déjà quelques bénéfices comptables.

    Le chemin sera encore long avant de voir l'OL éventuellement rallier les quarts de finale de la Ligue Europa, comme la saison dernière. Pour l'instant, il est tout de même bien lancé dans sa campagne, avec deux victoires en autant de matchs. Il occupe la cinquième place de la phase de ligue, avant deux rendez-vous intéressants face à Bâle (23 octobre) et au Real Betis (6 novembre).

    Un bilan plus exhaustif pourra être fait à l'issue de ce mini-championnat. Mais nous savons déjà que l'Olympique lyonnais a glané avec ses résultats quatre points au classement UEFA. Chaque succès rapportant deux unités dans cette compétition. Cela lui permet de monter dans la hiérarchie européenne, passant de la 51e place au début de l'exercice à la 45e aujourd'hui.

    5,21 millions d'euros déjà assurés

    À titre de comparaison, le PSG a ajouté dix points dans sa collection, Marseille huit et Monaco sept. Preuve que la Ligue des champions est plus rémunératrice dans tous les domaines. Car si avec deux rencontres gagnées en C1, un club empoche 4,2 millions d'euros, les Rhodaniens glanent eux 900.000 euros pour le même parcours. Il faut néanmoins y ajouter la prime de participation de 4,31 M€.

    D'où l'intérêt pour l'OL, au-delà de viser la qualification, de terminer le plus haut possible. Rappelons-le, il existe un delta de 900.000 euros entre le 1er à l'issue des huit journées (2,7 M€) et le 24e - le dernier qualifié - qui touche 1,8 M€. Sans compter les divers bonus.

    Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1
    OL : Ligue 1+ augmentera le prix de l'abonnement si elle récupère le 9e match

    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 07/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 07/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 07/10/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 07/10/25
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 07/10/25
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 07/10/25
    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes 07/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 07/10/25
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 07/10/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 07/10/25
