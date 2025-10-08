Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa

Après deux rencontres de Ligue Europa, l'OL compte deux succès. Une campagne bien lancée qui lui offre déjà quelques bénéfices comptables.

Le chemin sera encore long avant de voir l'OL éventuellement rallier les quarts de finale de la Ligue Europa, comme la saison dernière. Pour l'instant, il est tout de même bien lancé dans sa campagne, avec deux victoires en autant de matchs. Il occupe la cinquième place de la phase de ligue, avant deux rendez-vous intéressants face à Bâle (23 octobre) et au Real Betis (6 novembre).

Un bilan plus exhaustif pourra être fait à l'issue de ce mini-championnat. Mais nous savons déjà que l'Olympique lyonnais a glané avec ses résultats quatre points au classement UEFA. Chaque succès rapportant deux unités dans cette compétition. Cela lui permet de monter dans la hiérarchie européenne, passant de la 51e place au début de l'exercice à la 45e aujourd'hui.

5,21 millions d'euros déjà assurés

À titre de comparaison, le PSG a ajouté dix points dans sa collection, Marseille huit et Monaco sept. Preuve que la Ligue des champions est plus rémunératrice dans tous les domaines. Car si avec deux rencontres gagnées en C1, un club empoche 4,2 millions d'euros, les Rhodaniens glanent eux 900.000 euros pour le même parcours. Il faut néanmoins y ajouter la prime de participation de 4,31 M€.

D'où l'intérêt pour l'OL, au-delà de viser la qualification, de terminer le plus haut possible. Rappelons-le, il existe un delta de 900.000 euros entre le 1er à l'issue des huit journées (2,7 M€) et le 24e - le dernier qualifié - qui touche 1,8 M€. Sans compter les divers bonus.