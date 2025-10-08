Pour l'heure, beIN Sports diffuse une des neuf rencontres de L1 par journée. Mais si la plateforme de la LFP venait à récupérer l'ensemble des matchs, l'abonnement à Ligue 1+ serait réévalué.

Au 15 septembre, la LFP communiquait sur le nombre d'abonnés de sa plateforme Ligue 1+. Avec plus d'un million de téléspectateurs captés, elle réussissait son lancement, malgré quelques déboires avec Canal+ et beIN Sports, ses deux principaux collaborateurs télévisuels par le passé.

Le second l'est d'ailleurs toujours, puisqu'il retransmet une affiche par journée, en général celle du samedi 17 heures. Mais cela pourrait être amené à changer. En effet, la chaîne franco-qatarienne ne compte pas garder cette rencontre dans sa grille lors de l'exercice 2026-2027. Sauf que ce choix de récupérer ou non ce neuvième match revient normalement à la Ligue.

Tout diffuser ou garder une rencontre sur une autre chaîne ?

Cette dernière n'a pas encore pris sa décision à ce sujet. C'est ce qu'expliquait mardi Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Media. Une analyse "très précise" doit être faite afin de savoir s'il est plus avantageux pour l'institution régente du football professionnel d'avoir l'exclusivité sur le championnat ou bien de garder une affiche vendue à l'unité.

Litige entre la Ligue et beIN Sports

Rappelons que celle-ci rapporte 78,5 millions d'euros cette saison à la Ligue. Excepté que beIN Sports n'a jusqu'ici pas complètement réglé la somme due. Comme lors de la première échéance en août, le diffuseur a payé 14 des 18 millions d'euros qu'il devait le 5 octobre, a révélé L'Équipe. Aujourd'hui, le dialogue paraît rompu entre les deux entités, en attendant que la justice tranche ce litige.

Mais si la LFP devait obtenir l'intégralité des parties de l'élite hexagonale, il est déjà prévu que le montant des abonnements augmente. C'est ce qu'a affirmé Nicolas de Tavernost le 7 octobre. "S'il y a le neuvième match, ce ne sera pas le même prix, il y aura une montée en puissance", a ainsi précisé le dirigeant.