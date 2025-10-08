Actualités
Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1
Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1 (Photo by Thomas COEX / AFP)

OL : Ligue 1+ augmentera le prix de l'abonnement si elle récupère le 9e match

  par Gwendal Chabas
  5 Commentaires

    • Pour l'heure, beIN Sports diffuse une des neuf rencontres de L1 par journée. Mais si la plateforme de la LFP venait à récupérer l'ensemble des matchs, l'abonnement à Ligue 1+ serait réévalué.

    Au 15 septembre, la LFP communiquait sur le nombre d'abonnés de sa plateforme Ligue 1+. Avec plus d'un million de téléspectateurs captés, elle réussissait son lancement, malgré quelques déboires avec Canal+ et beIN Sports, ses deux principaux collaborateurs télévisuels par le passé.

    Le second l'est d'ailleurs toujours, puisqu'il retransmet une affiche par journée, en général celle du samedi 17 heures. Mais cela pourrait être amené à changer. En effet, la chaîne franco-qatarienne ne compte pas garder cette rencontre dans sa grille lors de l'exercice 2026-2027. Sauf que ce choix de récupérer ou non ce neuvième match revient normalement à la Ligue.

    Tout diffuser ou garder une rencontre sur une autre chaîne ?

    Cette dernière n'a pas encore pris sa décision à ce sujet. C'est ce qu'expliquait mardi Nicolas de Tavernost, le patron de LFP Media. Une analyse "très précise" doit être faite afin de savoir s'il est plus avantageux pour l'institution régente du football professionnel d'avoir l'exclusivité sur le championnat ou bien de garder une affiche vendue à l'unité.

    Litige entre la Ligue et beIN Sports

    Rappelons que celle-ci rapporte 78,5 millions d'euros cette saison à la Ligue. Excepté que beIN Sports n'a jusqu'ici pas complètement réglé la somme due. Comme lors de la première échéance en août, le diffuseur a payé 14 des 18 millions d'euros qu'il devait le 5 octobre, a révélé L'Équipe. Aujourd'hui, le dialogue paraît rompu entre les deux entités, en attendant que la justice tranche ce litige.

    Mais si la LFP devait obtenir l'intégralité des parties de l'élite hexagonale, il est déjà prévu que le montant des abonnements augmente. C'est ce qu'a affirmé Nicolas de Tavernost le 7 octobre. "S'il y a le neuvième match, ce ne sera pas le même prix, il y aura une montée en puissance", a ainsi précisé le dirigeant.

    Malick Fofana face à Utrecht
    Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa
    5 commentaires
    1. RBV
      RBV - mer 8 Oct 25 à 9 h 40

      Le poisson est ferré…maintenant faut capitaliser…

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 8 Oct 25 à 9 h 48

      Pour un seul match je vois bien le prix augmenter d'au moins 5 euros...

      Signaler
    3. Avatar
      Balley - mer 8 Oct 25 à 9 h 55

      Je paye ligue 1+ et quand c'est sur Bein, je me débrouille, ne changé rien.

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mer 8 Oct 25 à 10 h 15

      l'appat était bon , ça bien mordu , la pêche sera bonne

      Signaler
    5. OLsan
      OLsan - mer 8 Oct 25 à 10 h 26

      C’est sûr, 9 matchs ce sera 19,99€. On peut trouver ça cher mais au moins, on sait que l’argent ira finalement dans notre championnat. Pas de risque de dépôt de bilan où tous les clubs se font enfler et on n’est plus obligé de verser des ronds au Qatar. Cette idée d’une chaîne LFP était défendue par Textor. C’est un signe que ça doit être rentable pour les clubs 😅

      Signaler

