Actualités
Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
Liana Joseph à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche

  • par Gwendal Chabas

    • Restée seulement cinq minutes sur la pelouse d'Arsenal mardi, Liana Joseph semble s'être sérieusement blessée au genou gauche. L'attaquante vivait jusqu'à là un super début de saison.

    Elle effectuait ses premiers pas en coupe d'Europe. Mardi, Liana Joseph découvrait, à Meadow Park, le stade d'Arsenal, la Ligue des champions. Chez les tenantes du titre, la jeune attaquante pouvait difficilement rêver mieux, d'autant plus qu'elle est entrée en jeu assez tôt, à la 63e minute, avec la perspective de pouvoir peser sur la rencontre.

    Malheureusement pour la joueuse de 19 ans, l'expérience a tourné court. Cinq minutes plus tard, elle sortait du terrain, soutenue par deux soigneurs de l'OL Lyonnes. Dans un duel avec Frida Maanum, elle voyait son genou gauche tourner. C'est dans la douleur qu'elle rejoignait finalement le banc.

    Son entraîneur n'en savait pas plus après le match

    Puis, c'est sur un fauteuil roulant et en larmes qu'elle a quitté l'enceinte anglaise à l'issue de la partie gagnée par les Rhodaniennes (1-2). Interrogé sur ce fait de jeu et sur l'état de l'internationale française U20, Jonatan Giráldez n'avait pas de nouvelles à communiquer. "Je ne sais pas encore quelle est sa blessure, on aura plus d'informations dans les prochains jours", a confié l'entraîneur espagnol.

    Forcément, on peut craindre une longue indisponibilité pour Liana Joseph au vu des images. Ce qui serait dommageable pour la footballeuse, qui réussissait son début de saison (quatre buts en trois apparitions en D1), mais aussi pour le club, qui compte sur elle dans la rotation offensive. Elle restait notamment sur un triplé en huit minutes à Lens vendredi dernier.

    à lire également
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche 08:40
    Ainsley Maitland-Niles, symbole d'un OL "trop facile" 08:00
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : le programme international des Lyonnais 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Un doublé de Dumornay offre la victoire à l'OL Lyonnes à Arsenal (1-2) 07/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant 07/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast  07/10/25
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 07/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 07/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 07/10/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 07/10/25
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 07/10/25
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 07/10/25
    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes 07/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 07/10/25
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 07/10/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 07/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 07/10/25
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 07/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut