Restée seulement cinq minutes sur la pelouse d'Arsenal mardi, Liana Joseph semble s'être sérieusement blessée au genou gauche. L'attaquante vivait jusqu'à là un super début de saison.

Elle effectuait ses premiers pas en coupe d'Europe. Mardi, Liana Joseph découvrait, à Meadow Park, le stade d'Arsenal, la Ligue des champions. Chez les tenantes du titre, la jeune attaquante pouvait difficilement rêver mieux, d'autant plus qu'elle est entrée en jeu assez tôt, à la 63e minute, avec la perspective de pouvoir peser sur la rencontre.

Malheureusement pour la joueuse de 19 ans, l'expérience a tourné court. Cinq minutes plus tard, elle sortait du terrain, soutenue par deux soigneurs de l'OL Lyonnes. Dans un duel avec Frida Maanum, elle voyait son genou gauche tourner. C'est dans la douleur qu'elle rejoignait finalement le banc.

Son entraîneur n'en savait pas plus après le match

Puis, c'est sur un fauteuil roulant et en larmes qu'elle a quitté l'enceinte anglaise à l'issue de la partie gagnée par les Rhodaniennes (1-2). Interrogé sur ce fait de jeu et sur l'état de l'internationale française U20, Jonatan Giráldez n'avait pas de nouvelles à communiquer. "Je ne sais pas encore quelle est sa blessure, on aura plus d'informations dans les prochains jours", a confié l'entraîneur espagnol.

Forcément, on peut craindre une longue indisponibilité pour Liana Joseph au vu des images. Ce qui serait dommageable pour la footballeuse, qui réussissait son début de saison (quatre buts en trois apparitions en D1), mais aussi pour le club, qui compte sur elle dans la rotation offensive. Elle restait notamment sur un triplé en huit minutes à Lens vendredi dernier.