Ainsley Maitland-Niles, symbole d'un OL "trop facile"

La suffisance est souvent revenue pour expliquer le revers de l'OL face à Toulouse dimanche (1-2). À l'image finalement du but égalisateur, qui part d'une perte de balle très évitable d'Ainsley Maitland-Niles.

Les premiers bruits de cette "facilité" commençaient déjà à entourer l'OL après le succès contre Salzburg jeudi (2-0). Clinton Mata, en particulier, avait un peu tiré la sonnette d'alarme sur des errements très évitables. Dans l'entrejeu notamment, nous avions noté beaucoup de ballons perdus, sans aucune conséquence sur le score face aux Autrichiens.

Mais dimanche, à domicile contre Toulouse, ce n'est pas passé. Les Toulousains n'ont pas été beaucoup plus redoutables, mais eux ont su profiter d'une maladresse rhodanienne pour égaliser. À vrai dire, cette réalisation du Téfécé est assez chanceuse, mais l'Olympique lyonnais ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Un but largement évitable

Car tout part d'une tergiversation d'Ainsley Maitland-Niles à 30 mètres de sa cage. "L'erreur est dommageable, il est facile, mais il ne trouve pas de solution. Le ballon, tu peux le dégager en touche ou loin devant afin de ne pas se mettre en danger. Il essaie de s'en sortir par un dribble, mais il égare la balle, regrettait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. À ce moment-là de la rencontre, il faut jouer la sécurité. Il y a eu un excès de confiance, de telle sorte que lui, et d'autres, sont tombés dans la facilité. Et lorsque c'est le cas, tu t'exposes."

Cela débouchera sur un tir d'Emersonn dévié par Clinton Mata, qui finira sa course dans les buts après avoir lobé Dominik Greif. Une égalisation heureuse pour les Haut-Garonnais, et qui sera en plus suivie d'un coup de tête vainqueur sur corner à la dernière minute. Cruel, peut-être, pour l'OL, bien que ce résultat sanctionne finalement une certaine "suffisance" pointée du doigt par Moussa Niakhaté.

L'OL ne peut pas tomber dans la facilité

S'il n'est pas question ici de faire d'Ainsley Maitland-Niles LE coupable de ce revers, cette action illustre plutôt un mal auquel les coéquipiers de Corentin Tolisso doivent faire attention. "On sait que cet effectif, sur la durée, c'est impossible. Il était en surchauffe, notait Enzo Reale, notre consultant et ancien joueur professionnel. Il va peut-être connaître des moments plus difficiles, il faudra être indulgent."

Une "grosse piqûre de rappel qui montre que nous devons être à 100 %", expliquait Moussa Niakhaté. "Il ne faut pas sortir du match et donner de l'espoir aux adversaires", réclamait de son côté Jorge Maciel. Des déclarations montrant que le groupe a bien conscience qu'il ne peut pas se permettre de surjouer ou de sous-estimer son opposant.

Cet OL, on le sait, aura très peu de marge tout au long de la saison. Le tout pour lui sera de réussir à réduire ces erreurs et ce sentiment de trop forte assurance. La gestion des temps de jeu pourrait être une des clés dans l'optique de conserver de la lucidité en fin de partie.

De la rotation afin de garder de la lucidité ?

Mais dans le cas de l'Anglais, la rotation est pour l'heure limitée. "Il n'a pas de doublure équivalente. C'est de la construction d'effectif avec les contraintes du moment", observait Nicolas Puydebois. La concurrence se nomme actuellement Justin Kluivert, mais ce dernier n'offre pas des garanties extraordinaires pour l'instant.

Or, le couteau suisse lyonnais, passé par Arsenal, semble être en délicatesse physiquement en ce moment, à l'image de ses difficultés à terminer les duels contre Angers (1-0) ou Lille (0-1) récemment. Dans l'idéal, le Néerlandais serait prêt à le suppléer. "Je le trouve léger techniquement, il perd beaucoup de ballons. On le sent hésitant dans ses prises d'initiative. Il veut jouer simple, mais a du déchet tout de même, relevait Enzo Reale à propos du fils de Patrick. On peut lui laisser du temps, et de toute façon, il aura des minutes."

Les Rhodaniens vivront sans doute des trous d'air dans cet exercice 2025-2026. Nous n'en sommes pas encore là avec sept victoires en neuf sorties toutes compétitions confondues. Néanmoins, le retour de la trêve sera déterminant, avec le calendrier dense qui les attend. Reste à voir si ce rappel à l'ordre sera un mal pour un bien pour cette équipe sur les semaines à venir.