OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine

Au lendemain de la victoire de Toulouse sur la pelouse de l’OL, la Commission des Compétitions de la LFP a indiqué que le but égalisateur n’était pas une réalisation d’Emersonn mais bien un csc de Clinton Mata.

Cela ne changera pas grand-chose au score final. L’OL continuera bien d’avoir deux défaites à son compteur après sept journées de Ligue 1. Mais pour certains parieurs en ligne ou friands de jeux de fantasy de type MPG, cela peut avoir une incidence. Ce lundi, la Commission des Compétitions de la LFP a tranché sur le nom du buteur au moment de l’égalisation de Toulouse à la 87e minute au Parc OL. Dimanche, tout le monde s’accordait à dire qu’Emersonn avait inscrit un doublé salvateur pour les Violets.

Septième joueur de Ligue 1 à marquer contre son camp

Il n’en sera rien, puisque l’égalisation toulousaine est à mettre au crédit de Clinton Mata. Rien de vraiment surprenant finalement car le tacle du défenseur lyonnais a donné une trajectoire bien différente au ballon de l’attaquant brésilien, qui semblait avant tout un centre. C’est donc un csc de Clinton Mata qui a été confirmé au lendemain de la défaite de l’OL (1-2). L’Angolais devient le 7e joueur de Ligue 1 à avoir marqué dans son but depuis le début de la saison.