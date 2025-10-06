Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de la victoire de Toulouse sur la pelouse de l’OL, la Commission des Compétitions de la LFP a indiqué que le but égalisateur n’était pas une réalisation d’Emersonn mais bien un csc de Clinton Mata.

    Cela ne changera pas grand-chose au score final. L’OL continuera bien d’avoir deux défaites à son compteur après sept journées de Ligue 1. Mais pour certains parieurs en ligne ou friands de jeux de fantasy de type MPG, cela peut avoir une incidence. Ce lundi, la Commission des Compétitions de la LFP a tranché sur le nom du buteur au moment de l’égalisation de Toulouse à la 87e minute au Parc OL. Dimanche, tout le monde s’accordait à dire qu’Emersonn avait inscrit un doublé salvateur pour les Violets.

    Septième joueur de Ligue 1 à marquer contre son camp

    Il n’en sera rien, puisque l’égalisation toulousaine est à mettre au crédit de Clinton Mata. Rien de vraiment surprenant finalement car le tacle du défenseur lyonnais a donné une trajectoire bien différente au ballon de l’attaquant brésilien, qui semblait avant tout un centre. C’est donc un csc de Clinton Mata qui a été confirmé au lendemain de la défaite de l’OL (1-2). L’Angolais devient le 7e joueur de Ligue 1 à avoir marqué dans son but depuis le début de la saison.

    à lire également
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 16:31
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 15:40
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : tout roule pour les U19 et U17 14:50
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration 14:00
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    L’OL Lyonnes affrontera bien le PSG au Parc des Princes 13:15
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL 12:30
    TKYDG du 31 mars
    OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale 11:45
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos 10:15
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long" 09:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 08:45
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 08:00
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 05/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 05/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 05/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 05/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 05/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut