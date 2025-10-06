Actualités
Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi

    • Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’OL Lyonnes se déplace à Londres mardi pour affronter Arsenal. Le choc contre les tenantes du titre sera diffusé en clair sur La Chaîne L’Equipe à 21h.

    La trêve internationale chez les garçons va-t-elle pousser à une belle audience ce mardi soir (21h) pour le début de la Ligue des champions féminine ? L’OL Lyonnes fait en effet son entrée en lice dans le nouveau format de la compétition européenne, mais ce ne sera pas du côté du Parc OL. Il faudra patienter jusqu’au mercredi 15 octobre pour les premiers pas à Décines. En attendant, les joueuses de Jonatan Giraldez ne doivent pas se manquer avec un choc d’entrée de jeu. Avec la nouvelle formule calquée sur celle des garçons, le tirage prévoit des affiches dès la phase de ligue et l’OL Lyonnes affronte Arsenal à Londres.

    13 matchs sur La Chaîne L'Equipe

    Dans un remake des dernières demi-finales, les Fenottes tenteront de prendre leur revanche sur les Londoniennes, tenantes du titre depuis mai dernier. Si certains valeureux supporters prendront place dans les gradins du Meadow Park et non de l’Emirates, pour les autres fans lyonnais ou simples curieux, il y aura l'opportunité de regarder cette rencontre en clair. Si Disney+ a acquis l’intégralité des droits TV, La Chaîne L’Equipe a récupéré 13 rencontres et diffusera donc cet Arsenal - OL Lyonnes ce mardi à 21h.

    1. Avatar
      brad - lun 6 Oct 25 à 18 h 05

      Voilà le 1er indice de ce duel qui va ressortir des multiples changements de onze depuis la préparation.....façon Monterubio !
      On va connaitre si les joueuses ont bien travaillé à la dure, Arsenal n'est pas Lens ....au moins et le minimum qu'elles ramènent un point , les 3 seront la bienvenue.............

