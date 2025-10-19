Ligue 1 : l'OL n'a plus la meilleure défense

Alors qu'il possédait ce statut depuis le début de la saison, l'OL a perdu son étiquette de meilleure défense de Ligue 1. À présent, trois équipes le devancent.

Avec cinq réalisations concédées sur ses deux dernières sorties, l'OL n'est plus dans ses standards du début de saison. D'une arrière-garde hermétique et difficilement franchissable, il est passé contre Toulouse (1-2), et surtout Nice (3-2), à un mur fragile.

Pourtant, depuis le lancement de l'exercice 2025-2026, il a tout de même réalisé sept "blanchissements". Cette solidité ne peut pas s'être totalement envolée ? Est-ce l'absence de trois cadres, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, qui a engendré ces erreurs et cette fébrilité ? En tout cas, personne n'a reconnu l'Olympique lyonnais des précédentes semaines sur la pelouse niçoise.

La solidité lensoise, l'OM et Nantes en embuscade

Ces trois buts encaissés font en plus perdre aux coéquipiers de Clinton Mata le statut de meilleure défense du championnat (8). Un "titre" qu'ils possédaient depuis l'entame de la Ligue 1. Avant les rencontres à venir ce dimanche, ils sont déjà devancés par Marseille (7), premier du classement suite à sa victoire face au Havre. Lens est pour l'instant tout en haut (6), juste devant le FC Nantes d'Anthony Lopes (7).