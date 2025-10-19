Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat

Contrairement à l'OL qui fait grise mine, le FC Bâle, son futur adversaire, a enchaîné une troisième victoire de suite. Xherdan Shaqiri a notamment marqué.

On peut dire que deux dynamiques opposées vont s'affronter jeudi au Parc OL (18h45). Lors de la troisième journée de Ligue Europa, l'Olympique lyonnais recevra le FC Bâle. Mais si les Rhodaniens viennent de perdre deux fois de suite, les coéquipiers de Xherdan Shaqiri ont eux inversé la donne après les deux défaites de fin septembre.

Ils restent sur trois victoires de rang, dont la dernière samedi 3 à 0 à domicile contre le FC Winterthour. Évidemment, il est difficile de comparer Nice avec le dernier de la Première Division suisse, mais les Bâlois ont dominé sans forcer, avec trois réalisations en première période.

Bâle est 2e du championnat

Léo Leroy a ouvert la marque dès la 4e minute, avant que l'ancien de l'OL ne transforme un penalty (30e), et que Flavius Daniliuc ne conclut le festival dans la foulée (3-0, 33e). Toujours deuxième, le FC Basel suit le rythme du leader, Thoune, avec un point de moins. Après une défaite et un succès en C3, il tentera de profiter de la baisse de forme lyonnaise afin de poursuivre sa spirale positive.