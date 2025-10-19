Actualités
Shaqiri porte le maillot du FC Bâle (@FC Bâle)

Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Contrairement à l'OL qui fait grise mine, le FC Bâle, son futur adversaire, a enchaîné une troisième victoire de suite. Xherdan Shaqiri a notamment marqué.

    On peut dire que deux dynamiques opposées vont s'affronter jeudi au Parc OL (18h45). Lors de la troisième journée de Ligue Europa, l'Olympique lyonnais recevra le FC Bâle. Mais si les Rhodaniens viennent de perdre deux fois de suite, les coéquipiers de Xherdan Shaqiri ont eux inversé la donne après les deux défaites de fin septembre.

    Ils restent sur trois victoires de rang, dont la dernière samedi 3 à 0 à domicile contre le FC Winterthour. Évidemment, il est difficile de comparer Nice avec le dernier de la Première Division suisse, mais les Bâlois ont dominé sans forcer, avec trois réalisations en première période.

    Bâle est 2e du championnat

    Léo Leroy a ouvert la marque dès la 4e minute, avant que l'ancien de l'OL ne transforme un penalty (30e), et que Flavius Daniliuc ne conclut le festival dans la foulée (3-0, 33e). Toujours deuxième, le FC Basel suit le rythme du leader, Thoune, avec un point de moins. Après une défaite et un succès en C3, il tentera de profiter de la baisse de forme lyonnaise afin de poursuivre sa spirale positive.

    3 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Oct 25 à 14 h 24

      J'espère qu'ils ne vont pas venir s'amuser chez nous jeudi prochain, parce que là, ça commencerait à sentir très mauvais pour le moral de l'équipe et la suite de la saison.

      Signaler
    2. janot06
      janot06 - dim 19 Oct 25 à 14 h 29

      Pour perpétuer la tradition, Shaqiri après Bard va bien trouver le moyen de nous planter un but !

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 19 Oct 25 à 14 h 47

      Je ne serais pas étonné de revoir dans ce match Kluivert titulaire...

      Signaler

