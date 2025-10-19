Actualités
Mercato - National : prolongé cet été, Maxence Flachez (ex-OL) écarté par le Paris 13 Atletico 

    • Arrivé en mars, Maxence Flachez avait contribué à sauver le Paris 13 Atletico en National. Mais le mauvais début de saison de l'équipe a eu raison de l'ancien défenseur lyonnais, remercié par ses dirigeants samedi.

    Après sept mois en région parisienne, Maxence Flachez doit quitter le Paris 13 Atletico. Samedi, Le Parisien et L'Équipe ont révélé que l'actuel 14e de National (sur 17) avait fait le choix de se séparer de son entraîneur. Il faut dire que le début de saison, sans être infamant, laissait présager un exercice 2025-2026 compliqué pour les Gobelins.

    Mais les tumultes, l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais (56 apparitions entre 1992 et 1996) connaît. Car c'est dans un contexte bien plus délicat qu'il avait débarqué en mars dernier pour sauver le club de la descente. Il y était parvenu, prenant en moyenne 1,22 point sur les 9 affiches restantes. Un maintien acquis à la dernière journée, lui ouvrant les portes d'une prolongation en juin.

    Trois points d'avance sur la zone de relégation

    Sauf qu'après dix matchs dans cette édition 2025-2026, les Franciliens connaissent toujours la même difficulté à intégrer le milieu du classement, voire la première partie. Ils comptent 9 unités, avec deux victoires, trois nuls et cinq revers, dont le dernier 3-0 à Rouen vendredi, soit trois longueurs de plus que le premier relégable, Bourg-en-Bresse.

    Fin de l'aventure donc pour Maxence Flachez, après vingt rencontres dirigées sur ce banc, pour cinq succès, dont un en Coupe de France. Après Châteauroux (novembre 2022 - juin 2023) et Aubagne (juillet 2024 - février 2025), c'est sa troisième expérience en tant que numéro 1 en National qui se termine. Un autre ex-OL, intégré du staff en tant qu'adjoint, Vikash Dhorasoo, devrait lui rester.

    1. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Oct 25 à 14 h 05

      Il manque un "le" pour que le titre soit français : écarté par le Paris 13 Atletico. Ça fait bizarre sinon.

    Maxence Flachez
