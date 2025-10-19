À Nice, l'OL a confirmé ses difficultés après la trêve

L'OL n'y arrive pas au retour de la trêve internationale. À Nice, il a perdu pour la troisième fois de suite sous Fonseca, et son bilan sur ce sujet à moyen terme est famélique.

Voilà une bien étrange statistique, mais qui ne fera pas rire grand monde à l'Olympique lyonnais. Sur les 14 dernières parties après une trêve, qu'elle soit estivale, hivernale ou internationale, le club en a remporté 3. Un bilan famélique qui s'est alourdi samedi du côté de Nice, où les partenaires de Corentin Tolisso ont commis trop d'erreurs (3-2).

Une confrontation qui tombait après une coupure de deux semaines durant laquelle une quinzaine d'internationaux ont été sollicités. Ce qui n'est pas sans rappeler le précédent, à Rennes mi-septembre (3-1). Toujours sous Paulo Fonseca, l'OL avait également perdu à Strasbourg en mars dernier (4-2). Trois matchs, trois revers donc pour le Portugais dans cette configuration.

L'OL ira à Auxerre après la trêve de novembre

Avant le déplacement sur la Côte d'Azur, l'ancien coach de Lille s'était exprimé sur ce sujet et sur les difficultés rencontrées. "L'après-trêve est toujours compliqué. On n'avait que six joueurs pour travailler et les internationaux reviennent tard et fatigués du voyage. Ils ont joué avec d’autres footballeurs et d’une autre manière. Je dois faire comprendre d’une façon claire ce que nous voulons. Nous n'avons que deux jours pour faire passer nos idées."

La solution ne sera visiblement pas pour tout de suite, malgré les 29 tirs, dont un penalty loupé, à l'Allianz Riviera. Prochain test, encore à l'extérieur (décidément), à Auxerre, 23 novembre. Là encore, un déplacement jamais évident à négocier à l'Abbé-Deschamps. Et il faudra remettre ça en mars...